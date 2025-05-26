«Спартак» объявил, когда проведёт первую тренировку после выхода из отпуска

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вчера, 17:59

Московский «Спартак» объявил об уходе команды в отпуск. Он продлится до 20 июня, в этот день футболисты должны будут собраться в столице.

На 21 июня запланировано углублённое медицинское обследование, а затем пройдут тесты на функциональную готовность. Далее «красно-белые» отправятся в Тарасовку, где 23 июня проведут первую тренировку под руководством Деяна Станковича.

Подготовку к новому сезону команда начнёт на своей подмосковной базе, а продолжит на тренировочных полях около «Лукойл Арены».

Футболисты, которые отправятся в свои национальные сборные, присоединятся к клубу позже остальных.