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«Спартак» объявил, когда проведёт первую тренировку после выхода из отпуска

вчера, 17:59

Московский «Спартак» объявил об уходе команды в отпуск. Он продлится до 20 июня, в этот день футболисты должны будут собраться в столице.

На 21 июня запланировано углублённое медицинское обследование, а затем пройдут тесты на функциональную готовность. Далее «красно-белые» отправятся в Тарасовку, где 23 июня проведут первую тренировку под руководством Деяна Станковича.

Подготовку к новому сезону команда начнёт на своей подмосковной базе, а продолжит на тренировочных полях около «Лукойл Арены».

Футболисты, которые отправятся в свои национальные сборные, присоединятся к клубу позже остальных.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:45
Вредные условия. Постоянный страх увольнения.
ABir
ABir
вчера в 22:00
Только в марте вышли из отпуска и уже снова в отпуск.
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:59
Есть игроки, которые 4 слова комбинируют между собой и получают очки))) и могут дойти до сотни к комментариев. я их сейчас не осуждаю это позволено по правилам пользовательского соглашения сайта.
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:54
Кстати еще такой нюанс многие его подзабыли, если ты набрал 2 к комментов то тебе вип выдают на пол года автоматически.
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:52
Кстати, у меня автоматом. Как зайду в сеть, то первым делом написать в чат. Это уже привычка хотя я не играл пару месяцев в КП.
A.S.A
A.S.A ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:50
Ну активность в виде коментов не пропадет, они пишутся не для набора очков!)
протон
протон
вчера в 18:49
Где врут? Кто врёт? Я стараюсь найти общий язык и завязать с этим делом. Быть в союзе, уважать мнение друг друга. Разве я не прав. Разве это провокация сейчас.
протон
протон
вчера в 18:37
Байкал , а что с тобой нельзя посоревноваться в КП?)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:36, ред.
Как всегда тренироваться и набивать шишки будут до 13 тура РПЛ, в лучшем случае
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:34
Добрый вечер друг. shlomo если Анатолий то он да опасный игрок. я многократно ему проигрывал. К сожалению жаль что в наш дружеский Узбекистан призы не отправляют по опр. причинам. Но Вам нужно доиграть до конца. пусть победит сильнейший. Вы очень сильно активны в плане стимулирования и развития сайта, я к тому что каждый наш пост он отображается реально на других плащадках.
Байкал-38
Байкал-38 ответ vt3qdu7wdk4p (раскрыть)
вчера в 18:29
Помню был охранник вроде как из Новосибирска саанга, тот тоже пытался со мной соревноваться и даже подражал мне.
Как то выложил фото с писцом (зверёк такой) и ему так понравилось, что он сразу себе на аватарку поставил.
А я всё думал куда он пропал...
протон
протон
вчера в 18:28
Байкал. Я был инициатором отчисления Фермера, но меня никто не поддержал. Теперь посмотри стату в лидерах, А что либо изменилось? Я как игрок не единожды побеждавший и отклонявший призы за Вип статусы, заявляю что клоноведение зло для КП. Я люблю тех кто выкладывает сожержательные комментарии на сайте и круглосуточно ведет диалоги, выкладывая весь свой арсенал потенциал. Я за то, что бы вместо призов стимулировали деньгами я могу быть спонсором. уже не однократно озвучивал в общую копилку, но меня не поддержали. Я не мало труда внес в развитие моего любимого сайта. это программирование узлов сайта, точнее улучшить интеррфейс сайта. Мои предложения были внесены в поправки, могу озвучить какие. Так ка сам занимаюсь разработкой дизайном сайтов, то есть конструктор.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:24
Бабки заработали, результата нет, можно и в отпуск...
x7bykmk3jfc5
x7bykmk3jfc5 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:21, ред.
Не, Гор, этим давно переболел и сейчас порой так удачно свои 3:3 шлёпает с одного акка, как в матче Тюмень-Краснодар, например, что ему респект и уважуха! Привет, кстати, в солнечную Армению, раз вижу, что сейчас ты здесь, Гор!
vt3qdu7wdk4p
vt3qdu7wdk4p
вчера в 18:16, ред.
Я как сторожил сайта

Да чё его, сайт, сторожить-то? Никто вроде его спереть пока не собирается)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ pdw86xx6v4fm (раскрыть)
вчера в 18:14
    протон
    протон
    вчера в 18:14
    По-хорошему, некоторых вообще надо не возвращать из отпуска, тк они на него не заработали своей игрой. Надо бы освободиться от бесполезного балласта в Спартаке и наконец купить точечное качественное усиление. Правые нападающие и защитник нужны, левый защитник. При всем уважении к Гарсии он никакой. За такие деньги, которые за него заплатили, он должен был давать результат. А пока это "Николсон 2.0" (но от того хоть ничего особенного и не ожидали). Если Спартак не продаст Рябчука, Бонгонду, Чернова, Денисова, Медину, Игнатова, может Дуарте (не уверен, вроде его хвалят в последних матчах), то особо никакого улучшения игры я не ожидаю от Спартака в будущем сезоне. Перечисленные игроки по-моему, никакой особенной разницы в Спартаке не делают. Если и показывают качественную игру, то периодически, у них нет прогресса и надежности, стабильности. За дорого их конечно не продашь, но и ничего особо не потеряешь. Лучше своих воспитанников наигрывать и купить несколько перспективных футболистов
    протон
    протон
    вчера в 18:08
    Про какие отмазки речь? Давайте жить дружно, мои друзья. Я как сторожил сайта и на мне ответственность создания благосферы между нами. Я думаю 15 лет на сайте. У меня до протона были и другие аккаунты. Главное не отчаиватся и верить в свою победу в КП и в свою команду.
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