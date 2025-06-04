«Кристал Пэлас» может лишиться места в Лиге Европы

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сегодня, 15:31

«Кристал Пэлас», ставший победителем Кубка Англии сезона 2024/25, может не получить место в Лиге Европы. Его может заменить «Брайтон».

Всё дело в правилах владения несколькими клубами. Американский бизнесмен Джон Текстор владеет около 43 процентов акций «орлов», а также является мажоритарным акционером «Лиона», который тоже квалифицировался в ЛЕ . Правила УЕФА запрещают участие двух клубов в одном турнире с одинаковым владельцем.

Одним из возможных вариантов для английской команды, которая считает, что у её есть веские основания избежать любых санкций, мог бы стать переход в Лигу конференций. Однако совладельцу «Пэлас» Дэвиду Блитцеру также принадлежит «Брондбю». Согласно правилам, в мультиклубных структурах приоритет отдаётся команде, занявшей более высокую позицию в лиге. Датская команда стала 3-й в своём чемпионате, а «Лион» завершил сезон на 6-й строчке в Лиге 1.