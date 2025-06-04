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«Кристал Пэлас» может лишиться места в Лиге Европы

сегодня, 15:31

«Кристал Пэлас», ставший победителем Кубка Англии сезона 2024/25, может не получить место в Лиге Европы. Его может заменить «Брайтон».

Всё дело в правилах владения несколькими клубами. Американский бизнесмен Джон Текстор владеет около 43 процентов акций «орлов», а также является мажоритарным акционером «Лиона», который тоже квалифицировался в ЛЕ. Правила УЕФА запрещают участие двух клубов в одном турнире с одинаковым владельцем.

Одним из возможных вариантов для английской команды, которая считает, что у её есть веские основания избежать любых санкций, мог бы стать переход в Лигу конференций. Однако совладельцу «Пэлас» Дэвиду Блитцеру также принадлежит «Брондбю». Согласно правилам, в мультиклубных структурах приоритет отдаётся команде, занявшей более высокую позицию в лиге. Датская команда стала 3-й в своём чемпионате, а «Лион» завершил сезон на 6-й строчке в Лиге 1.

Сегодня проходит встреча в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, на котором «Кристал Пэлас» намерен представить весомые аргументы в свою пользу.

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Все комментарии
catal
catal ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 16:07, ред.
Зальцбург и Лейпциг проворачивают схемы смены владельцев и структуры управления для этого, то есть обходят правила. Другие клубы снижают долю владения, чтобы не быть "мажоритарной" долей, большей. А потом возвращают как и было.
Crystal Palace
Crystal Palace
сегодня в 16:05
Слышал, всё это так печально!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:47, ред.
УЕФА это организация двойных стандартов...крутят вертят правилами как им угодно! В прошедшем розыгрыше ЛЧ участвовал и Зальцбург и Лейпциг, а эти команды принадлежат одной компании, и ничего!!!
Считаю, что КП заслужил свое право на участие в ЛЕ, т.к по тем же правилам УЕФА отдает квоту победителю КА!!!
Гость
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