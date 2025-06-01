«Реал» и «Манчестер Сити» среди худших команд сезона. Гранды пережили крах надежд

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вчера, 23:19

Сложный год для знаменитостей.

«Реал» проиграл «Арсеналу» в ЛЧ

Вели себя не по-королевски, истерики старины Переса не помогли «Реалу». Флорентино мог пригласить Алонсо год назад и дать время на поиски нового Крооса. Приезд форварда Мбаппе не решил ни одну из глобальных бед «Мадрида», а следующий сезон теперь стал опаснее. «Барселона» выиграла три трофея в Испании, а Флик нанес «Реалу» четыре поражения в Эль Класико. Хаби Алонсо нужно сразу уговорить футболистов «сливочных» поверить в его тактический подход и мотивировать Переса на трансферы. У «Реала» за спиной неудачный для них сезон, ведь мадридцы часто проигрывали «Барселоне» и вылетели из Лиги чемпионов от «Арсенала». Клуб такого масштаба не радуют мелкие трофеи, вроде Суперкубка УЕФА .

Гвардиола пережил первый кризис

Ещё одна команда, которая уступала «Арсеналу», причем со счетом 1:5. Хосеп впервые в тренерской карьере пережил серьезный футбольный кризис. У его «Баварии» были неудачные отрезки, но раньше не возникало ощущения, что Гвардиола ничего не контролирует. Вот что случается с мужчиной, которого бросила любимая жена. Гвардиола развелся, а потом обратно сошелся с супругой Кристиной Серра, но душевной спокойствие нашел слишком поздно. Вылетели от «Реала» из Лиги чемпионов, отдали «Ливерпулю» титул в АПЛ и уступили в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас». Победа в Суперкубке Англии не греет пятки, а впереди у «Манчестер Сити» сезон опасных перестроений, нужен новый голкипер и замена для Де Брюйне.

«Манчестер Юнайтед» остался с носом

Пятнадцатое место в АПЛ – ужасный результат для одного из самых богатых клубов мира. Год назад тен Хаг оставил МЮ без Лиги чемпионов, а теперь с восьмой строчки скатились в подвал таблицы. В дополнение к несчастьям новый тренер Аморим не сумел победно стартовать в АПЛ . Выход в финал Лиги Европы тоже привел к тотальному разочарованию фанатов. «Манчестер Юнайтед» не смог забить знакомому «Тоттенхэму». Постекоглу после победы в Лиге Европы хотят уволить, а вот тренеру Амориму дают деньги на новичков. Отдельный позор, помимо результатов – попытки миллиардера Рэтклиффа экономить на туалетной бумаге в клубе, который планирует вбухать два миллиарда фунтов в новый стадион. А впереди потеря лидера.

«Ювентусу» не хватает менеджеров

У «Наполи» есть управляющие с футбольным чутьем. В «Интере» чуть раньше собрали интересный состав, который год назад стал первым, а теперь трагично упустил Скудетто в пользу Конте. Антонио успешно работал с «Ювентусом», но опытный тренер может не вернуться в бывший клуб, ведь не видит команду менеджеров, которым сможет доверять сильнее, чем взбалмошному Де Лаурентису в Неаполе. «Ювентус» доверился Мотте, а как только молодой тренер начал через ничьи настраивать новый проект – боссы отвернулись от бывшего хавбека «Барселоны». В отличие от «Челси», где терпели перепады в работе команды Марески, в Турине выгнали Мотту. Тудор был временным наставником, а теперь ищут нового сильного тренера.

Авторитаризм Артеты сбил «Арсенал»

Почти во всех предыдущих случаях неприятности связаны со сменой поколений и проблемами в руководстве. У «Арсенала» тренер Артета имел полную власть, но перегнул с игрой в диктатора. Алексом Фергюсоном нужно родиться, симуляции такого отношения к другим уничтожают футбольные коллективы. «Канониры» потеряли по ходу сезона спортивного директора Эду, бразилец устал от Артеты. Заявление испанского тренера, что «Арсенал» был лучшей командой в Лиге чемпионов, забавно смотрятся после финала в исполнении ПСЖ . «Канониры» не воевали за победу в кубковых турнирах в Англии. Также они вчистую проиграли гонку в АПЛ «Ливерпулю». Артета обыграл «Реал», но у него меньше трофеев за сезон, чем у невезучих «шпор».

Клопп не подарил крылья «Лейпцигу»

С первого января Юрген Клопп стал куратором клубов корпорации «Ред Булл». Команда из «Лейпцига» основная в коллекции, но прошлый сезон стал провальным. Не вышли в еврокубки, опозорились в Лиге чемпионов, где заняли 32-е место из тридцати шести. «Лейпциг» проиграл семь матчей из восьми, а тренер Марко Розе был отправлен в отставку лишь в марте. Слишком поздно спохватились, новый наставник выиграл всего два матча из восьми. После таких результатов самые перспективные молодые футболисты убегут из «Лейпцига». Атакующий хавбек Симонс, рослый нападающий Шешко и крайний защитник Раум присматривают интересные проекты, чтобы чаще играть в Лиге чемпионов.

«Милан» отказался от Антонио Конте

Здесь виновником многих ошибочных действия является Ибрагимович. Хитрый швед выбил у американских инвестиционных банкиров, владеющих «Миланом», должность советника и фактически директора. Златан отказался от Конте в пользу Фонсеки. И хотя португалец обыграл «Реал», Ибрагимович не доверял и не дал Паулу наладить все процессы под себя. В результате «Милан» глупо вылетел из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» уже с Консейсау, а жесткий португальский тренер не подошел коллективу. После неудачи в финале Кубка Италии против «Болоньи» миланский клуб остался без еврокубков, ведь финишировали на восьмой строчке в Серии А. Новые надежды связывают со стариной Аллегри.

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