Агент Доннаруммы о будущем игрока: «Есть несколько предложений»

Футбольный агент Энцо Райола, представляющий интересы вратаря ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос про будущее своего клиента.
Его будущее? Нам нужно снова поговорить с ПСЖ, а потом посмотрим. Есть несколько предложений.
«Интер»? Конечно, он им нравится, но больше ничего. То же самое и с «Наполи».
Напомним, Доннарумма выступает за ПСЖ с июля 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 26-летний голкипер сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и 12 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Доннарумма пока не может договориться о продлении контракта с ПСЖ.
А на чём основаны подобные рамки?
Я бы предложил начать с малого, а там развить группы.
Посмотрю может даже сам приму там участие, но только если для всех будут изначально равные условия.
То есть одинаковое количество очков для всех участников, ну а правила можно обсудить коллегиально.
А на чём основаны подобные рамки?
Я бы предложил начать с малого, а там развить группы.
Посмотрю может даже сам приму там участие, но только если для всех будут изначально равные условия.
То есть одинаковое количество очков для всех участников, ну а правила можно обсудить коллегиально.
Иногда между нами бывает недопонимание и взгляды иногда расходятся, но что приятно Вы никогда не переходите грань дозволенного, а самое главное не переходите на личности, пытаясь оскорбить.
С вами приятно общаться и даже признать, что в чём то был не прав, а где то сгладить ситуацию.
Поверьте как к Вам я не к многим отношусь так на сайте.
Дружбу на сайте не признаю, как собственно и на всех просторах интернета, но взаимоуважение и симпатию признаю!
Иногда между нами бывает недопонимание и взгляды иногда расходятся, но что приятно Вы никогда не переходите грань дозволенного, а самое главное не переходите на личности, пытаясь оскорбить.
С вами приятно общаться и даже признать, что в чём то был не прав, а где то сгладить ситуацию.
Поверьте как к Вам я не к многим отношусь так на сайте.
Дружбу на сайте не признаю, как собственно и на всех просторах интернета, но взаимоуважение и симпатию признаю!
Напоминаем, что минимум в группе на точный счёт должно быть двадцать человек, максимум - пятьдесят, в группе без призов минимум двадцать, максимум - тридцать.
Напоминаем, что минимум в группе на точный счёт должно быть двадцать человек, максимум - пятьдесят, в группе без призов минимум двадцать, максимум - тридцать.