Агент Доннаруммы о будущем игрока: «Есть несколько предложений»

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сегодня, 16:17

Футбольный агент Энцо Райола, представляющий интересы вратаря ПСЖ и сборной Италии , ответил на вопрос про будущее своего клиента.

Его будущее? Нам нужно снова поговорить с ПСЖ , а потом посмотрим. Есть несколько предложений. «Интер»? Конечно, он им нравится, но больше ничего. То же самое и с «Наполи».

Напомним, Доннарумма выступает за ПСЖ с июля 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 26-летний голкипер сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и 12 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 40 миллионов евро.