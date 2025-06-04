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Агент Доннаруммы о будущем игрока: «Есть несколько предложений»

сегодня, 16:17

Футбольный агент Энцо Райола, представляющий интересы вратаря ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, ответил на вопрос про будущее своего клиента.

Его будущее? Нам нужно снова поговорить с ПСЖ, а потом посмотрим. Есть несколько предложений.

«Интер»? Конечно, он им нравится, но больше ничего. То же самое и с «Наполи».

Напомним, Доннарумма выступает за ПСЖ с июля 2021 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 26-летний голкипер сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и 12 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Доннарумма пока не может договориться о продлении контракта с ПСЖ.

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Все комментарии
матос
матос ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:11
ст Райола упокоился давно теперь мл перенял бразды правления))))
Александр Гармашов
Александр Гармашов
сегодня в 18:04
Цену набивает
AKH
AKH
сегодня в 17:12
Как бы я не был благодарен Доннаруме его можно продать и взять Шевалье. Чем больше французов тем лучше.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:11
Не думаю что он уйдёт куда то! Просто жучок Райола выбивает для себя и для игрока кусок пожирнее!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:06
возможно, Доннарумма хочет в Манчестер ))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:44
Приветствую!!!
А на чём основаны подобные рамки?
Я бы предложил начать с малого, а там развить группы.
Посмотрю может даже сам приму там участие, но только если для всех будут изначально равные условия.
То есть одинаковое количество очков для всех участников, ну а правила можно обсудить коллегиально.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:38
Ваши два акка знаю давно и ценю вашу открытость, да и собеседник вы приятный!
Иногда между нами бывает недопонимание и взгляды иногда расходятся, но что приятно Вы никогда не переходите грань дозволенного, а самое главное не переходите на личности, пытаясь оскорбить.
С вами приятно общаться и даже признать, что в чём то был не прав, а где то сгладить ситуацию.
Поверьте как к Вам я не к многим отношусь так на сайте.
Дружбу на сайте не признаю, как собственно и на всех просторах интернета, но взаимоуважение и симпатию признаю!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:37
Пусть уходит и освобождает номер один для Матфея...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 16:26
Доброго дня.

Напоминаем, что минимум в группе на точный счёт должно быть двадцать человек, максимум - пятьдесят, в группе без призов минимум двадцать, максимум - тридцать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:25
Сейчас у него может быть максимум по ценнику. Выиграл с парижанами всё что можно, можно и продавать...
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