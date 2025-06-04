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«Аль-Хиляль» согласовал трансфер защитника «Милана»

сегодня, 12:03

«Аль-Хиляль» и «Интер» согласовали трансфер защитника «нерадзурри» и сборной Франции Тео Эрнандеса за 35 миллионов евро с учётом дополнительных выплат. Однако сам игрок, интерес к которому также проявляет «Атлетико», ещё не дал своего согласия на переход. Ожидается, что бывший главный тренер «Интера» Симоне Индзаги (которого слухи отправляют в «Аль-Хиляль») на этой неделе проведёт телефонный разговор с Тео.

Напомним, Эрнандес перешёл в «Милан» из «Реала» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 27-летний левый защитник сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и красную). Портал Transfermarkt оценивает Эрнандеса в 40 миллионов евро.

Ранее сообщались условия, которые «Аль-Хиляль» предложил французу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ матос (раскрыть)
сегодня в 12:31
Интер развел Саудитов на деньги)))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:12
Тео 27 лет! Мог еще в топ-5 года 4 поиграть спокойно
матос
матос
сегодня в 12:06
Интер тут каким боком , поясни автор? )) Тео у кузенов числится в красно-черной майке))
y79n3mt5kk6c
y79n3mt5kk6c
сегодня в 12:06
Из Милана тоже рвутся в этот клуб...
Гость
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