«Аль-Хиляль» согласовал трансфер защитника «Милана»

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сегодня, 12:03

«Аль-Хиляль» и «Интер» согласовали трансфер защитника «нерадзурри» и сборной Франции за 35 миллионов евро с учётом дополнительных выплат. Однако сам игрок, интерес к которому также проявляет «Атлетико», ещё не дал своего согласия на переход. Ожидается, что бывший главный тренер «Интера» Симоне Индзаги (которого слухи отправляют в «Аль-Хиляль») на этой неделе проведёт телефонный разговор с Тео.

Напомним, Эрнандес перешёл в «Милан» из «Реала» в июле 2019 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 27-летний левый защитник сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 10 карточек (9 жёлтых и красную). Портал Transfermarkt оценивает Эрнандеса в 40 миллионов евро.

Ранее сообщались условия, которые «Аль-Хиляль» предложил французу.