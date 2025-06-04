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«Ливерпуль» близок к завершению сделки по подписанию защитника «Борнмута»

сегодня, 11:44

«Ливерпуль» близок к подписанию защитника «Борнмута» и сборной Венгрии Милоша Керкежа за 40 миллионов фунтов стерлингов (примерно 47,6 млн евро). Личные условия с игроком были согласованы ранее.

Керкеж выступает за «Борнмут» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 21-летний левый защитник сыграл 38 матчей в АПЛ, в которых набрал 8 результативных баллов (2 гола и 6 ассистов), а также получил 4 жёлтых карточки, и 3 матча в Кубке Англии (2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает венгра с сербскими корнями в 45 миллионов евро.

Ранее стало известно, сколько полузащитник «Байера» Флориан Вирц будет зарабатывать в «Ливерпуле».

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:15
Молодой перспективный... так сказать на вырост...
Гость
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