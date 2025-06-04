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Модрич продолжит карьеру в Серии А

сегодня, 16:05

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич согласовал однолетний контракт (с опцией продления на сезон) с «Миланом». Игрок присоединится к «россонери» на правах свободного агента и будет зарабатывать 4 миллиона евро в год с учётом бонусов.

Решающую роль в данных переговорах сыграл новый спортивный директор «Милана» Игли Таре, который лично встречался с Модричем. Ожидается, что в начале следующей недели 39-летний центральный полузащитник прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:42
Володя!

В Таджикистане, например, город Ура - Тюбе, днем +40, а ночью спят под одеялами... Влажность воздуха - да её нет практически...
И например Кубань...2022, ...- 23 год, днём 38-42 (43!!!), ночью 32-34 и самое страшное влажность, большая влажность, духота....
О какой Средней Азии ты говоришь, там рай!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 16:30
Жалко, что в Милан пойдет. Хотелось его увидеть в Интер Майами в одной команде с Месси.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:22
Олег, а тебе приходилось жить и работать в советской Средней Азии? Скажу про себя, что по мне лучше -40, чем +40. Может, и Модрич тоже из тех, кто жару не переносит..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:17
Вот яркий пример рождения исключения в правиле:
"Все продаются за деньги"!
Перед подписанием предыдущего контракта Лука отказался от 40 млн. в твердой валюте предложенные саудитами и сейчас сиганул в Милан на 4 млн.!.....)))
Признаюсь - мну стыдно за себя, ради детей, может внуков, я бы на финише карьеры отправился в путешествие к Роналду, Митровичу, Малкому... и кто там ещё в песках?
Третьего не дано - или Модрич слишком умный или те что уехали, на закате карьеры и не только, в денежный край...)
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 16:15, ред.
Видел такой прикол: Милан подписывает 39 летнего полузащитника Реала, а Интер подписывает 38 летнего экс-полузащитника Барсы, но есть один нюанс.
catal
catal
сегодня в 16:12
В Италии скорости поменьше, посмотрим что он даст.
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