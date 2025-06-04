Модрич продолжит карьеру в Серии А

1749042316

сегодня, 16:05

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии согласовал однолетний контракт (с опцией продления на сезон) с «Миланом». Игрок присоединится к «россонери» на правах свободного агента и будет зарабатывать 4 миллиона евро в год с учётом бонусов.

Решающую роль в данных переговорах сыграл новый спортивный директор «Милана» Игли Таре, который лично встречался с Модричем. Ожидается, что в начале следующей недели 39-летний центральный полузащитник прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.