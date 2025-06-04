Модрич продолжит карьеру в Серии А

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич согласовал однолетний контракт (с опцией продления на сезон) с «Миланом». Игрок присоединится к «россонери» на правах свободного агента и будет зарабатывать 4 миллиона евро в год с учётом бонусов.
Решающую роль в данных переговорах сыграл новый спортивный директор «Милана» Игли Таре, который лично встречался с Модричем. Ожидается, что в начале следующей недели 39-летний центральный полузащитник прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.
"Все продаются за деньги"!
Перед подписанием предыдущего контракта Лука отказался от 40 млн. в твердой валюте предложенные саудитами и сейчас сиганул в Милан на 4 млн.!.....)))
Признаюсь - мну стыдно за себя, ради детей, может внуков, я бы на финише карьеры отправился в путешествие к Роналду, Митровичу, Малкому... и кто там ещё в песках?
Третьего не дано - или Модрич слишком умный или те что уехали, на закате карьеры и не только, в денежный край...)
"Все продаются за деньги"!
Перед подписанием предыдущего контракта Лука отказался от 40 млн. в твердой валюте предложенные саудитами и сейчас сиганул в Милан на 4 млн.!.....)))
Признаюсь - мну стыдно за себя, ради детей, может внуков, я бы на финише карьеры отправился в путешествие к Роналду, Митровичу, Малкому... и кто там ещё в песках?
Третьего не дано - или Модрич слишком умный или те что уехали, на закате карьеры и не только, в денежный край...)