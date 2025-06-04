«Монако» и «Барселона» возобновили переговоры по Фати

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сегодня, 12:16

«Монако» и «Барселона» возобновили переговоры по поводу перехода нападающего каталонцев после возникших в выходные дни проблем. На данный момент клубы обсуждают аренду с опцией выкупа за 12 миллионов евро, при этом за «сине — гранатовыми» закреплена возможность купить игрока обратно. Осталось урегулировать последние детали, после чего сделка будет заключена.

В прошедшем сезоне Фати сыграл 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру в «Монако».