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«Монако» и «Барселона» возобновили переговоры по Фати

сегодня, 12:16

«Монако» и «Барселона» возобновили переговоры по поводу перехода нападающего каталонцев Ансу Фати после возникших в выходные дни проблем. На данный момент клубы обсуждают аренду с опцией выкупа за 12 миллионов евро, при этом за «сине — гранатовыми» закреплена возможность купить игрока обратно. Осталось урегулировать последние детали, после чего сделка будет заключена.

В прошедшем сезоне Фати сыграл 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру в «Монако».

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Все комментарии
4bqf52zyvf58
4bqf52zyvf58
сегодня в 13:25
Пока есть спрос, надо его продать
1 984
1 984 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Клоны нужны будут лишь, чтобы нбрать необходимое числро участников и играть в турнире не будут (сделают минимально необходимое количество минимальных ставок для продления группы) Играть я буду с одного аккаунта.
Проблема в том, что мне неинетресно соревноваться втроём-вчетвером, тем более, что для запуска необходимо приложить усилия, мы со Shlomo поддерживали эту группу примерно год, но желающих играть в КОНКУРС ПРОГНОЗОВ было крайне мало, все Робин Гуды только на словах.
В общем до 20.06 жду отклик от желающих (10 без протона, либо 5 с протоном) и заодно проведём перепись идейных.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:37
Оставили пункт выкупа, Барса все еще не потеряла все надежды на него)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:33
как же тяжело дается клубу продажа игроков.
всего лишь аренда с правом выкупа.
Гость
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