«Монако» и «Барселона» возобновили переговоры по Фати

«Монако» и «Барселона» возобновили переговоры по поводу перехода нападающего каталонцев Ансу Фати после возникших в выходные дни проблем. На данный момент клубы обсуждают аренду с опцией выкупа за 12 миллионов евро, при этом за «сине — гранатовыми» закреплена возможность купить игрока обратно. Осталось урегулировать последние детали, после чего сделка будет заключена.
В прошедшем сезоне Фати сыграл 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник Поль Погба может продолжить карьеру в «Монако».
Проблема в том, что мне неинетресно соревноваться втроём-вчетвером, тем более, что для запуска необходимо приложить усилия, мы со Shlomo поддерживали эту группу примерно год, но желающих играть в КОНКУРС ПРОГНОЗОВ было крайне мало, все Робин Гуды только на словах.
В общем до 20.06 жду отклик от желающих (10 без протона, либо 5 с протоном) и заодно проведём перепись идейных.
Проблема в том, что мне неинетресно соревноваться втроём-вчетвером, тем более, что для запуска необходимо приложить усилия, мы со Shlomo поддерживали эту группу примерно год, но желающих играть в КОНКУРС ПРОГНОЗОВ было крайне мало, все Робин Гуды только на словах.
В общем до 20.06 жду отклик от желающих (10 без протона, либо 5 с протоном) и заодно проведём перепись идейных.
всего лишь аренда с правом выкупа.
всего лишь аренда с правом выкупа.