Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны азиатским турне

1748672323

сегодня, 09:18

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны необходимостью участия в азиатском турне, в которое они отправились после завершения сезона. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в клубе.

По информации источника, игроки «красных дьяволов» злятся и не понимают причины проведения данного турне, несмотря на то, что благодаря ему клуб заработает 9,5 млн евро. Однако футболисты осознают, что могли бы уже находиться в отпуске и проводить время со своими семьями. Не добавляет оптимизма и освистывание собственными болельщиками после поражения в товарищеском матче со сборной звёзд Юго-Восточной Азии.

По итогам минувшего сезона Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и расположился на 15-й строчке. Также клуб уступил в финальном матче Лиги Европы «Тоттенхэму».