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Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны азиатским турне

сегодня, 09:18

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны необходимостью участия в азиатском турне, в которое они отправились после завершения сезона. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в клубе.

По информации источника, игроки «красных дьяволов» злятся и не понимают причины проведения данного турне, несмотря на то, что благодаря ему клуб заработает 9,5 млн евро. Однако футболисты осознают, что могли бы уже находиться в отпуске и проводить время со своими семьями. Не добавляет оптимизма и освистывание собственными болельщиками после поражения в товарищеском матче со сборной звёзд Юго-Восточной Азии.

По итогам минувшего сезона Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и расположился на 15-й строчке. Также клуб уступил в финальном матче Лиги Европы «Тоттенхэму».

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 13:52
ну так скинулись бы для клуба по полляма - и в турне едет молодеж)
112910415
112910415
сегодня в 10:44
С такими персонажами толку не будет!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:32
Чет совсем не футбольная команда
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:30, ред.
Будут так играть дальше, поедут в следующем году в Африку..., на автобусе.
Nipper
Nipper
сегодня в 09:45
Их не в турне надо отправлять, а в ссылку
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:27
Это их ещё на базе не закрывали)))
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