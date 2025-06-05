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Агент Лички: «Об интересе „Пари НН“ к Марцелу узнал из телеграма»

сегодня, 16:49

Анатолий Николаев, агент чешского тренера Марцела Лички, прокомментировал слухи о возможном контракте бывшего наставника московского «Динамо» с клубом «Пари НН».

Пока никаких переговоров с «Пари НН» нет. Про интерес нижегородцев к Личке читал только в телеграме. Ко мне из «Пари НН» никто по поводу Марцела не обращался. Личка пока отдыхает, на данный момент предложений нет. А те, которые были, нас не устроили. Это были как российские клубы, так и зарубежные.

Напомним, что Марцел Личка тренировал «Динамо» с 2023 по 2025 год.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 17:46
"Это были как российские клубы, так и зарубежные."


Вот интересуюсь: а по какому виду спорта-то клубы?
))
Capral
Capral
сегодня в 17:04
Он еще и перебирает...
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