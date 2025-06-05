Агент Лички: «Об интересе „Пари НН“ к Марцелу узнал из телеграма»

Анатолий Николаев, агент чешского тренера , прокомментировал слухи о возможном контракте бывшего наставника московского «Динамо» с клубом «Пари НН».

Пока никаких переговоров с «Пари НН» нет. Про интерес нижегородцев к Личке читал только в телеграме. Ко мне из «Пари НН» никто по поводу Марцела не обращался. Личка пока отдыхает, на данный момент предложений нет. А те, которые были, нас не устроили. Это были как российские клубы, так и зарубежные.