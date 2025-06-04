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Каррера может возглавить «Пари НН»

сегодня, 17:05

Виктор Ганчаренко может быть уволен с должности главного тренера «Пари НН».

По данным источника, в качестве его замены нижегородский клуб рассматривает экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру.

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он выиграл с «красно-белыми» чемпионат и Суперкубок России.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 20:39
Не в Спартак, так хоть в Нижний. Ну хоть куда нибудь, на всё согласен.)
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 20:03
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 18:45
    Пожалуй, трудно не согласиться. Но все равно очень обидно.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 18:41
    Вот, так, Володя, смеемся, а ведь это Спартак, не Химки.
    И другой раз задумаешься, и не поверишь, что делается, с некогда Величайшим советским Клубом...
    Обидно, Дружище, обидно.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:38
    А что, вполне себе идея: рыжий скачет - карьеркин орёт "ЧЕМПИОНЕ".
    Оба - в футболках Спартака.
    Только, вот, незадача: занят шибко сейчас рыжий.
    В Мексике, во 2-м дивизионе ему агент нашёл какую-то командочку.
    Вот там он сейчас и "оттачивает тренерское мастерство" )
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 18:28
    Так может им объединиться с рыжим- для совместных лекций?)))
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:13, ред.
    "А другие варианты могут быть и из ФНЛ."

    Ну, если только с лекциями в домах физкультурника: "Я и мой Спартак в ЧР 2016-2017" с демонстрацией короткометражного документального фильма, показом слайдов и фотографий, а также платными фотосессиями и продажей автографов.
    Глядишь, чего и "наШкребёт по сусекам"....
    28qvfaumammb
    28qvfaumammb
    сегодня в 18:12
    Всяко не хуже бездарного бульбаша будет
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 18:09
    Так он потому так и сказал, что знал, что не позовут. А другие варианты могут быть и из ФНЛ.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:08
    "поэтому, он и не просится в Спартак"

    А вот и НЕТ! )))
    Как-то в одном интервью где-то года два назад он сказал, что, если позовут обратно в Спартак - соглашусь.
    Правда, добавил, что, мол, можно и другие варианты в России рассмотреть.)
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 18:04
    Дружище, ну вот поэтому, он и не просится в Спартак, а готов- даже в Нижний.)))
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:02
    Привет, Витя! )
    Не, ни разу не смешной анекдот...(
    Я, вот, удивляюсь: это каким же нужно быть МОШЕННИКОМ и ПРОХОДИМЦЕМ, чтобы опять о себе заявить?
    И это после того, как его уволили за "низкие показатели работы" из команды ЛИГИ С итальянского чемпионата!!!
    3jrk368ke7jd
    3jrk368ke7jd
    сегодня в 18:02
    Было бы интересно, одну команду из 77 он уже поднял.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 17:58
    Причем очень несмешной
    Приветствую, Володя!!!
    Александр Гармашов
    Александр Гармашов
    сегодня в 17:55
    Там нужно полностью команду заново собирать
    Хватит ли денег
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    сегодня в 17:52
    Согласится, предложений то других нет
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    сегодня в 17:36
    Рассматривают. А согласится ли он ? После "Спартака" ехать в дыру по футбольным российская меркам... Предположу, откажется. Если предложат, конечно.
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 17:34
    Ну, я так понимаю Ганчаренке пора до батьки, поднимать урожайность бульбы. План по переводу из рпл в фнл он выполнил, и не его вина, что не все поняли его стратегию, вернули НН в рпл.
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 17:32, ред.
    Это что, новый анекдот?
    ДА карьеркин ВООБЩЕ НЕ ТРЕНЕР, А МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК!!!
    То, что он во-2-м и 3-м (особенно 3-м) сезоне в Спартаке возомнил о себе, как о ВЕЛИКОЛЕПНОМ главном тренере, говорит только о том, что это ОН СЕБЯ СЧИТАЕТ главным тренером.
    И, возможно, передал эти свои мысли на расстоянии руководству Пари НН. )
    протон
    протон
    сегодня в 17:31
    Надеюсь возглавит. Будет интересно вновь увидеть Массимо в нашем чемпионате
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 17:09
    В плане что такого же типа ставки как в обычных группах.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 17:09
    Не думаю что Массимо это панацея для НН
    Гость
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