Каррера может возглавить «Пари НН»

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сегодня, 17:05

может быть уволен с должности главного тренера «Пари НН».

По данным источника, в качестве его замены нижегородский клуб рассматривает экс-наставника «Спартака» .

Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он выиграл с «красно-белыми» чемпионат и Суперкубок России.