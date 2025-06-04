Каррера может возглавить «Пари НН»

Виктор Ганчаренко может быть уволен с должности главного тренера «Пари НН».
По данным источника, в качестве его замены нижегородский клуб рассматривает экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру.
Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Он выиграл с «красно-белыми» чемпионат и Суперкубок России.
Интересуюсь у вас, где в информации о возможном назначении Карреры говорится о том, что он хочет о себе заявить ? Ваш нелицеприятный выпад в его адрес имел бы место только в том случае, если бы в информации прозвучало, что итальянский специалист предложил свои услуги команде, но этого НЕТ. Не надо наводить на него напраслину и выдавать свои домыслы за действительность. Успокойтесь.
Интересуюсь у вас, где в информации о возможном назначении Карреры говорится о том, что он хочет о себе заявить ? Ваш нелицеприятный выпад в его адрес имел бы место только в том случае, если бы в информации прозвучало, что итальянский специалист предложил свои услуги команде, но этого НЕТ. Не надо наводить на него напраслину и выдавать свои домыслы за действительность. Успокойтесь.
И другой раз задумаешься, и не поверишь, что делается, с некогда Величайшим советским Клубом...
Обидно, Дружище, обидно.
И другой раз задумаешься, и не поверишь, что делается, с некогда Величайшим советским Клубом...
Обидно, Дружище, обидно.
Оба - в футболках Спартака.
Только, вот, незадача: занят шибко сейчас рыжий.
В Мексике, во 2-м дивизионе ему агент нашёл какую-то командочку.
Вот там он сейчас и "оттачивает тренерское мастерство" )
Оба - в футболках Спартака.
Только, вот, незадача: занят шибко сейчас рыжий.
В Мексике, во 2-м дивизионе ему агент нашёл какую-то командочку.
Вот там он сейчас и "оттачивает тренерское мастерство" )
Ну, если только с лекциями в домах физкультурника: "Я и мой Спартак в ЧР 2016-2017" с демонстрацией короткометражного документального фильма, показом слайдов и фотографий, а также платными фотосессиями и продажей автографов.
Глядишь, чего и "наШкребёт по сусекам"....
Ну, если только с лекциями в домах физкультурника: "Я и мой Спартак в ЧР 2016-2017" с демонстрацией короткометражного документального фильма, показом слайдов и фотографий, а также платными фотосессиями и продажей автографов.
Глядишь, чего и "наШкребёт по сусекам"....
А вот и НЕТ! )))
Как-то в одном интервью где-то года два назад он сказал, что, если позовут обратно в Спартак - соглашусь.
Правда, добавил, что, мол, можно и другие варианты в России рассмотреть.)
А вот и НЕТ! )))
Как-то в одном интервью где-то года два назад он сказал, что, если позовут обратно в Спартак - соглашусь.
Правда, добавил, что, мол, можно и другие варианты в России рассмотреть.)
Не, ни разу не смешной анекдот...(
Я, вот, удивляюсь: это каким же нужно быть МОШЕННИКОМ и ПРОХОДИМЦЕМ, чтобы опять о себе заявить?
И это после того, как его уволили за "низкие показатели работы" из команды ЛИГИ С итальянского чемпионата!!!
Не, ни разу не смешной анекдот...(
Я, вот, удивляюсь: это каким же нужно быть МОШЕННИКОМ и ПРОХОДИМЦЕМ, чтобы опять о себе заявить?
И это после того, как его уволили за "низкие показатели работы" из команды ЛИГИ С итальянского чемпионата!!!
Приветствую, Володя!!!
Приветствую, Володя!!!
Хватит ли денег
Хватит ли денег
ДА карьеркин ВООБЩЕ НЕ ТРЕНЕР, А МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК!!!
То, что он во-2-м и 3-м (особенно 3-м) сезоне в Спартаке возомнил о себе, как о ВЕЛИКОЛЕПНОМ главном тренере, говорит только о том, что это ОН СЕБЯ СЧИТАЕТ главным тренером.
И, возможно, передал эти свои мысли на расстоянии руководству Пари НН. )
ДА карьеркин ВООБЩЕ НЕ ТРЕНЕР, А МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК!!!
То, что он во-2-м и 3-м (особенно 3-м) сезоне в Спартаке возомнил о себе, как о ВЕЛИКОЛЕПНОМ главном тренере, говорит только о том, что это ОН СЕБЯ СЧИТАЕТ главным тренером.
И, возможно, передал эти свои мысли на расстоянии руководству Пари НН. )