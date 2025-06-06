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Максим Бузникин высказался о первом в истории «Краснодара» чемпионстве

вчера, 10:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился впечатлениями о первом чемпионстве команды:

В первые минуты после окончания матча с «Динамо» поверить не мог, что это произошло. Вроде бы до этого уже не один месяц понимал, что «Краснодар» способен выиграть золото. Ждал этого. Но всё равно сам момент успеха — это что-то невероятное. И пока еще не до конца осознал, что клуб сделал. Надо еще это осознать. Но главное, что «Краснодар» подарил фантастический праздник городу, добившись такого успеха. Много факторов сложилось. Мы учли ошибки прошлого сезона, когда чуть-чуть не дотянули до чемпионства. Команда с тех пор научилась добиваться результата в решающих матчах, даже когда игра не идет. Мне кажется, это повлияло на успех, хотя одного универсального ответа тут не дашь — в футболе слишком много нюансов, от которых зависит победа в турнире.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:25
С первого матча чемпионата были заряжены на чемпионство, потому и победили.
112910415
112910415
вчера в 11:46
Галицкому очень нужна эта победа !
Vilar
Vilar
вчера в 11:16
Высказывания руководителя селекционной службы «Краснодара» очень важно для нас. Пока не прочитал кушать не мог.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:15
Всегда что впервой это особенное!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:57
"Я еще предложил матч реванш, но ответа не услышал".

Так может я и не ответил потому что не соревновался.
А если я не соревновался, то о каком реванше речь?

А да был же ещё комментарий какого-то пользователя, который ставил на протона.
Это наверное и было моё согласие учавствовать в каком то соревновании.

Вот только есть одна проблема!
Я не говорил, что я участвую в соревновании, в споре с протоном, да и этот пользователь не упоменает меня.
Получается протон сам для себя решает, что соревнуется без моего ведома.

Получается что дальше просто смысла нет подымать эту тему!!!
shlomo
shlomo
вчера в 10:50
Всегда нужно верить в команду и ее успех!! .... Быки с победой!
hcquvws636jg
hcquvws636jg
вчера в 10:45
Макс явно очень доволен
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:42
Краснодарцы просто молодцы !!!
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