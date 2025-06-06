Максим Бузникин высказался о первом в истории «Краснодара» чемпионстве

Руководитель селекционной службы «Краснодара» поделился впечатлениями о первом чемпионстве команды:

В первые минуты после окончания матча с «Динамо» поверить не мог, что это произошло. Вроде бы до этого уже не один месяц понимал, что «Краснодар» способен выиграть золото. Ждал этого. Но всё равно сам момент успеха — это что-то невероятное. И пока еще не до конца осознал, что клуб сделал. Надо еще это осознать. Но главное, что «Краснодар» подарил фантастический праздник городу, добившись такого успеха. Много факторов сложилось. Мы учли ошибки прошлого сезона, когда чуть-чуть не дотянули до чемпионства. Команда с тех пор научилась добиваться результата в решающих матчах, даже когда игра не идет. Мне кажется, это повлияло на успех, хотя одного универсального ответа тут не дашь — в футболе слишком много нюансов, от которых зависит победа в турнире.