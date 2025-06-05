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Де ла Фуэнте — о фаворитах на «Золотой мяч»: «Ямаль, Руис и Педри»

сегодня, 08:25

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что игроки испанской команды Ламин Ямаль, Фабиан Руис или Педри должны получить «Золотой мяч».

Я голосую за Ямаля, чтобы он выиграл «Золотой мяч». И за Фабиана, и за Педри. Для меня они лучшие, у них есть всё, чтобы быть номинированным на этот приз. Я отдам свой голос этим игрокам или любому другому номинированному испанскому футболисту. Какие критерии для выбора победителя? Думаю, способности и класс игрока должны быть подкреплены титулом. Я бы хотел, чтобы выигрывали футболисты, которые зададут стандарты в мировом футболе.

Ранее сообщалось, что форвард «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым дорогим игроком в мире.

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Все комментарии
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сегодня в 09:51
За ямальского можно проголосовать
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:15
Должен же тренер мотивировать игроков
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:39
Молодчина Де ла Фуэнте, за своих игроков будет голосовать. Это здоровая мотивация для футболистов.
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