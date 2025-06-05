Де ла Фуэнте — о фаворитах на «Золотой мяч»: «Ямаль, Руис и Педри»

Главный тренер сборной Испании заявил, что игроки испанской команды , или должны получить «Золотой мяч».

Я голосую за Ямаля, чтобы он выиграл «Золотой мяч». И за Фабиана, и за Педри. Для меня они лучшие, у них есть всё, чтобы быть номинированным на этот приз. Я отдам свой голос этим игрокам или любому другому номинированному испанскому футболисту. Какие критерии для выбора победителя? Думаю, способности и класс игрока должны быть подкреплены титулом. Я бы хотел, чтобы выигрывали футболисты, которые зададут стандарты в мировом футболе.