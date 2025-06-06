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Бекхэм будет удостоен рыцарского звания

вчера, 12:24

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания.

Экс-футболист получит титул рыцаря-бакалавра, благодаря чему сможет именоваться сэром, а его жена Виктория — леди.

Официальное объявление о награждении ожидается в конце этого месяца. Политики и спортсмены годами призывали присвоить Бекхэму рыцарское звание — впервые его выдвинули в 2011 году после участия в продвижении Олимпиады-2012 в Лондоне, но заявка тогда была отклонена из-за налогового скандала.

Бекхэм уже имеет орден Британской империи (офицер), вручённый ему королевой Елизаветой II в 2003 году за заслуги перед футболом. Также он активно занимается благотворительностью и является послом фонда Карла III.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:11
Получается, когда Алекс Фергюсон швырнул в Бекхэма бутсой- это были разборки рыцарей?
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v7vq595v9v5j
вчера в 12:43
Надо в ответ Дзюбу в графы произвести
Гость
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