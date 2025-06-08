Трансфер полузащитника сборной Бразилии обойдётся «Зениту» в 33 млн евро

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вчера, 09:49

Трансфер полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии может обойтись «Зениту» в 33 миллиона евро. Помимо отступных в размере 25 миллионов евро бразильцы планируют заработать ещё 7,8 миллионов евро на возможном переходе игрока. Сообщается, что в контракте Жерсона указано, что при его досрочном расторжении без уважительной причины «красно-чёрные» должны получить компенсацию за коммерческие права до конца периода его действия.

Напомним, соглашение 28-летнего центрального полузащитника с «Фламенго» действует до декабря 2030 года. В текущем сезоне на счету Жерсона 25 матчей во всех турнирах, гол и 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Фламенго» в 25 миллионов евро.

Ранее стало известно, когда Жерсон может присоединиться к «Зениту».