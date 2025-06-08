«Фламенго» согласовал контракт с полузащитником «Динамо»

«Фламенго» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскалем. Сейчас клубы ведут переговоры между собой о трансфере игрока за примерно 11 миллионов евро. Контакты пока проходят в позитивном ключе. В ближайшее время ожидаются дальнейшие переговоры, так как «Фламенго» стремится заключить сделку до начала Клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова.
Если Валера думает весь Ростов перетащить в Динамо, то это- катастрофа!!!
От всей души желаю, чтобы переговоры сорвались!!!!!!!
Карпин хочет избавиться от восьми игроков команды. Не слишком ли круто берет, Валера???
Если Валера думает весь Ростов перетащить в Динамо, то это- катастрофа!!!
От всей души желаю, чтобы переговоры сорвались!!!!!!!
Карпин хочет избавиться от восьми игроков команды. Не слишком ли круто берет, Валера???