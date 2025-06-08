«Фламенго» согласовал контракт с полузащитником «Динамо»

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вчера, 09:32

«Фламенго» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Динамо» и сборной Колумбии . Сейчас клубы ведут переговоры между собой о трансфере игрока за примерно 11 миллионов евро. Контакты пока проходят в позитивном ключе. В ближайшее время ожидаются дальнейшие переговоры, так как «Фламенго» стремится заключить сделку до начала Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова.