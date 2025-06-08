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«Фламенго» согласовал контракт с полузащитником «Динамо»

вчера, 09:32

«Фламенго» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскалем. Сейчас клубы ведут переговоры между собой о трансфере игрока за примерно 11 миллионов евро. Контакты пока проходят в позитивном ключе. В ближайшее время ожидаются дальнейшие переговоры, так как «Фламенго» стремится заключить сделку до начала Клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:50
Какая-то противоречивая информация о стоимости футболиста, ранее сообщалось, что бразильцы были сгласны купить Караскаля за двенадцать, а тут фигурирует одиннадцать.
Capral
Capral
вчера в 09:45, ред.
Цена хорошая, но это потеря для команды!!! Неужели инициатором этой продажи был Карпин? А если Бителло уйдет, кто тогда будет созидать в центре поля??? Ничего не понимаю!!! Я ставил на Карпина и очень надеялся, что он не подведёт. Но с кем же он останется, как сказал ротмистр Волин, из легендарной советской классики...
Если Валера думает весь Ростов перетащить в Динамо, то это- катастрофа!!!
От всей души желаю, чтобы переговоры сорвались!!!!!!!
Карпин хочет избавиться от восьми игроков команды. Не слишком ли круто берет, Валера???
drug01
drug01
вчера в 09:35
Какова цена! Быть может надо больше запросить
Гость
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