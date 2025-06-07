Адиев: «Пока нет уверенности, уйдет Сергеев или останется»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев не исключил возможность перехода нападающего Ивана Сергеева в другой клуб.
На Ивана действительно есть спрос. Пока нет уверенности, уйдет он или останется. Если поступит предложение, которое устроит клуб и футболиста, я не сторонник того, чтобы удерживать игрока. Понятно, что мне как тренеру интересно было бы поработать с Ваней. Но как в итоге все повернется... Пока не знаю.
Отсюда вывод- дальнейшие беседы на эту тему- бессмысленны.
Отсюда вывод- дальнейшие беседы на эту тему- бессмысленны.
Это вам показалось...
Просто "Лада" среди "Москвичей" выглядит относительно добротной машиной....
А среди "Фольксвагенов" и "Мерседесов" - не очень.....
Это вам показалось...
Просто "Лада" среди "Москвичей" выглядит относительно добротной машиной....
А среди "Фольксвагенов" и "Мерседесов" - не очень.....
Мне не надо унижать Семака, он сам себя уже давно унизил. Всё проиграть в юбилейный год и после всего остаться в клубе- надо быть законченным карьеристом!!!
Честь имею.
Мне не надо унижать Семака, он сам себя уже давно унизил. Всё проиграть в юбилейный год и после всего остаться в клубе- надо быть законченным карьеристом!!!
Честь имею.
Сергеев у меня останется в памяти как полезный Джокер...
Думаю и руку Глушенкову сломал не Семак...а до травмы Максим был забивней Холанда и Мбаппе вместе взятых...
Не считаю Семака гением тренерства....но испытывать ваше к нему презрение - перебор...
Попробуйте уместить всех в составе...когда еженедельный привоз и из клубов РПЛ...и из Бразилии...никого нельзя обидеть...время раздать по старому принципу "От каждого по способностям - каждому по труду" не получится....получиться "Сколько стоишь - столько и отыграешь"...
Сергеев у меня останется в памяти как полезный Джокер...
Думаю и руку Глушенкову сломал не Семак...а до травмы Максим был забивней Холанда и Мбаппе вместе взятых...
Не считаю Семака гением тренерства....но испытывать ваше к нему презрение - перебор...
Попробуйте уместить всех в составе...когда еженедельный привоз и из клубов РПЛ...и из Бразилии...никого нельзя обидеть...время раздать по старому принципу "От каждого по способностям - каждому по труду" не получится....получиться "Сколько стоишь - столько и отыграешь"...
У Семака под сотню млн евро в атаке и постоянно использовать Сергеева не рентабельно касаемо селекции...а в те недолгие минуты что использовал Иван был полезен...на сколько это было возможно...
У Семака под сотню млн евро в атаке и постоянно использовать Сергеева не рентабельно касаемо селекции...а в те недолгие минуты что использовал Иван был полезен...на сколько это было возможно...