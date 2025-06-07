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Адиев: «Пока нет уверенности, уйдет Сергеев или останется»

вчера, 15:52

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев не исключил возможность перехода нападающего Ивана Сергеева в другой клуб.

На Ивана действительно есть спрос. Пока нет уверенности, уйдет он или останется. Если поступит предложение, которое устроит клуб и футболиста, я не сторонник того, чтобы удерживать игрока. Понятно, что мне как тренеру интересно было бы поработать с Ваней. Но как в итоге все повернется... Пока не знаю.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
Первое время после прихода в Зенит, Макс ещё играл по старой закваске- забивал, вел игру, много маневрировал. Но силы не беспредельны, а главное, каждый игрок должен играть по своей позиции и знать свой максимум. Семаку без разницы, как использовать Глушенкова, главное, чтобы талантливый игрок прикрывал его задницу, вот и навесил на парня много ненужной обременительной работы, чем его и загнал. Я свои слова подтверждаю фактами, а вы- нежеланием эти факты признавать.
Отсюда вывод- дальнейшие беседы на эту тему- бессмысленны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Да ничего он не подурнел....
Это вам показалось...
Просто "Лада" среди "Москвичей" выглядит относительно добротной машиной....
А среди "Фольксвагенов" и "Мерседесов" - не очень.....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:51
Дешёвая отмазка и повседневная. Речь идёт не о травме Глушенкова, а о том, как он сдал и как подурнел за год у Семака. Но вас я понял давно- вы всегда будете отрицать очевидное и живёте по принципу:"Всрамся, но не сдамся"!!!
Мне не надо унижать Семака, он сам себя уже давно унизил. Всё проиграть в юбилейный год и после всего остаться в клубе- надо быть законченным карьеристом!!!

Честь имею.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:44
Это бесконечный бессмысленный разговор...
Сергеев у меня останется в памяти как полезный Джокер...
Думаю и руку Глушенкову сломал не Семак...а до травмы Максим был забивней Холанда и Мбаппе вместе взятых...
Не считаю Семака гением тренерства....но испытывать ваше к нему презрение - перебор...
Попробуйте уместить всех в составе...когда еженедельный привоз и из клубов РПЛ...и из Бразилии...никого нельзя обидеть...время раздать по старому принципу "От каждого по способностям - каждому по труду" не получится....получиться "Сколько стоишь - столько и отыграешь"...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:02
Если бы только Сергеев потерялся у Семака, но ведь и другие, в той или иной степени деградировали у Богданыча. Клау скурвился, начал капризничать, Кассьрра, если вспомнить какой он пришел и каким стал. А что касается Сергеева, то всё очень просто: ни один тренер, никогда не откажется от усиления в атаке, независимо от количества евро потраченных на игрока. Другое дело, что Семак не знал, как, с максимальной пользой использовать Сергеева. Не надо, Джек искать отмазки тренеру, тем более, что примеры эти не единичные, особенно, если вспомнить, что, ваш Семак сотворил с Глушенковым...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:53
Семак не испортил Сергеева....
У Семака под сотню млн евро в атаке и постоянно использовать Сергеева не рентабельно касаемо селекции...а в те недолгие минуты что использовал Иван был полезен...на сколько это было возможно...
Capral
Capral
вчера в 16:43
Сергеев был хорош у Осинькина, а сыграет ли он в другой команде- уверенности нет. К Сергееву нужен индивидуальный подход, его надо знать, все его сильные и слабые стороны, а это знал только Осинькин. Пример того, как можно бездарно испортить игрока- Семак, которому не хватило даже элементарного ума, просто скопировать Осинькина и с пользой задействовать Сергеева. Вместо этого, Сергеев промучился несколько лет в Зените и только Осинькин вернул его к жизни. Иван- талантливый форвард, но очень индивидуальный. Если найти к нему правильный подход может принести максимальную пользу. Другое дело- возраст...
drug01
drug01
вчера в 16:10
Еще есть время хорошо подумать!
p35n4v87psp8
p35n4v87psp8
вчера в 15:58
Видно нет предложений, иначе уже бы новость была
Гость
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