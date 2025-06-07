Адиев: «Пока нет уверенности, уйдет Сергеев или останется»

Главный тренер «Крыльев Советов» не исключил возможность перехода нападающего в другой клуб.

На Ивана действительно есть спрос. Пока нет уверенности, уйдет он или останется. Если поступит предложение, которое устроит клуб и футболиста, я не сторонник того, чтобы удерживать игрока. Понятно, что мне как тренеру интересно было бы поработать с Ваней. Но как в итоге все повернется... Пока не знаю.