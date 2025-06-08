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«Балтика» расторгла контракт с нападающим

вчера, 15:24

«Балтика» расторгла контракт по обоюдному согласию сторон с нападающим Хызыром Аппаевым. Аппаев выступал за калининградцев с сентября 2024 года. На его счету 13 матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов перейдёт в «Балтику».

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Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 18:00
Не потеря.
Главное, что бы не как в прошлом году, расторгли контракты с теми с кем вышли, на покупали и сыгрывались до 20-х туров, что и привело к вылету
xdvcrx97v7cu
xdvcrx97v7cu
вчера в 16:49
Заменить его точно есть кем
Гость
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