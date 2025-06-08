«Балтика» расторгла контракт с нападающим

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вчера, 15:24

«Балтика» расторгла контракт по обоюдному согласию сторон с нападающим . Аппаев выступал за калининградцев с сентября 2024 года. На его счету 13 матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов перейдёт в «Балтику».