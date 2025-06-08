«Балтика» расторгла контракт с нападающим

«Балтика» расторгла контракт по обоюдному согласию сторон с нападающим Хызыром Аппаевым. Аппаев выступал за калининградцев с сентября 2024 года. На его счету 13 матчей.
Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов перейдёт в «Балтику».
Главное, что бы не как в прошлом году, расторгли контракты с теми с кем вышли, на покупали и сыгрывались до 20-х туров, что и привело к вылету
Главное, что бы не как в прошлом году, расторгли контракты с теми с кем вышли, на покупали и сыгрывались до 20-х туров, что и привело к вылету