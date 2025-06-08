Френки де Йонг: «Я намерен продлить контракт с „Барселоной“ этим летом»

Полузащитник «Барселоны» поделился своими мыслями о будущем в клубе, с которым у него контракт до лета 2026 года.

Я планирую продлить контракт с «Барселоной». Хотя не могу быть абсолютно уверен, если всё пойдёт по плану, это может произойти. Я намерен подписать новое соглашение уже этим летом, но посмотрим, как будут обстоять дела. Переговоры — важный момент, и нельзя точно предсказать, когда всё состоится. Главное, что обе стороны настроены положительно, и я уверен, что мы достигнем соглашения.