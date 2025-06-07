Экс-председатель «Черноморца» готов вложиться в строительство стадиона

Бывший председатель наблюдательного совета «Черноморца», российский бизнесмен Сергей Шишкарёв рассказал о готовности инвестировать в совместный проект с министерством обороны по строительству спортивных объектов, включая футбольный стадион на 18 тысяч зрителей.

Новороссийский клуб не получил лицензию « РФС ‑1» для выступления в РПЛ из‑за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям лиги. Ранее 6 июня Шишкарёв заявил, что его структуры больше не будут участвовать в финансировании футбольного клуба.

До сих пор хочу, не отказываюсь от своих обещаний, построить свой стадион в городе Новороссийске. Но за всё это время ни одного участка инвесторам в городе предложено не было. Если в данном случае я говорю неправду, то пусть мэр города господин Кравченко скажет, какие участки, в каких местах предлагались мне для строительства футбольного стадиона.

Соответственно, встаёт главный вопрос: «А где играть и как?» Я подготовил ещё несколько участков. Был вынужден выкупить тот объект собственности, который мне принадлежал 15 лет назад, на набережной, 5 гектар земли. Как вы видите, рядом с нами есть ещё порядка двух гектар, требующихся для размещения стадиона, которыми владеют порядка 40 собственников. Реконструировать на пяти гектарах можно, а строить — нельзя. Есть там и другие ограничения.

Мы сегодня ведём и, я надеюсь, доведём до какой‑то продвинутой договорённости разговор об участке с министерством обороны. Это район улиц Видова и Тобольской. Это 150 гектар, принадлежащих ведомству и не использующихся сейчас в полном объёме. Мы договорились совместно с ЦСКА освоить 29 га этой территории. Получится новый стадион на 18 тысяч зрителей, новый многофункциональный зал на 3 тысячи человек для проведения матчей «Черноморочки» по гандболу, футбольные поля и новая инфраструктура, в том числе гостиница, которые необходимы ЦСКА . У нас с ними близкие отношения. Он может быть реализован.

Сейчас, соответственно, идёт изучение проекта со стороны двух сторон. Мы близки к тому, что будет доклад двух заместителей министра обороны по этому участку. В ближайшее время, месяц‑два, мы получим уже реальное решение, на основании которого начнём действовать. Мы общую смету пока не сделали, отдельно считали стадион, базу. Но это может стоить по меньшей мере порядка 20 миллиардов.