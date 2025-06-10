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Переход Меньяна в «Челси» сорвался

вчера, 18:05

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и «Милану» не удалось согласовать сумму трансфера 29-летнего вратаря «россонери» Мика Меньяна, так как лондонцы не хотят оплачивать «налог на Клубный чемпионат мира».

В результате «синие» не подпишут французского голкипера до начала турнира.

Сообщается, что тренеры полностью доверяют имеющимся в клубе голкиперам – Джордже Петровичу, Роберту Санчесу, Филипу Йоргенсену и Майку Пендеру.

Ранее сообщалось, что последнее предложение «Челси» по Меньяну составило 18 млн фунтов.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 21:26
Доверяют , но пытаются купить - ага ) , хотя за него можно было бы и переплатить, но зато другого черныша возьмут )))
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Ага на уступки. Убожество Фелиша за 5 млн в аренду на полгода. Там даже 1 млн много.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:57
Да пусть остается у них не мотивированный вратарь, который сам хочет уйти, через год уйдет совершенно бесплатно значит. А Челси стоит забыть о нём после такой позиции миланистов. Есть свой Петрович, который в аренде отыграл отлично и стал одним из лучших киперов французской лиги, а до этого и вовсе выиграл конкуренцию у дырявого привозили Санчеса и играл в основе, но Мареска был влюблен в Санчеса, сослав серба Петровича в аренду.
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:53
У него год всего по контракту остался и сам хочет уйти в Челси. К тому же Челси всегда шел на уступки Милану и продавал не дорого, а в некоторых случаях за копейки таких игроков, как Томори, Пулишич, РЛЧ, Жиру.
nxf6c34z6hr4
nxf6c34z6hr4
вчера в 18:31
Значит он им так нужен!!!!
протон
протон
вчера в 18:23
До этого всех покупали за 80-120 млн, а 18 дорогого им стало
Гость
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