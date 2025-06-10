Переход Меньяна в «Челси» сорвался

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и «Милану» не удалось согласовать сумму трансфера 29-летнего вратаря «россонери» Мика Меньяна, так как лондонцы не хотят оплачивать «налог на Клубный чемпионат мира».
В результате «синие» не подпишут французского голкипера до начала турнира.
Сообщается, что тренеры полностью доверяют имеющимся в клубе голкиперам – Джордже Петровичу, Роберту Санчесу, Филипу Йоргенсену и Майку Пендеру.
Ранее сообщалось, что последнее предложение «Челси» по Меньяну составило 18 млн фунтов.