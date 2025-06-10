Переход Меньяна в «Челси» сорвался

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вчера, 18:05

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и «Милану» не удалось согласовать сумму трансфера 29-летнего вратаря «россонери» , так как лондонцы не хотят оплачивать «налог на Клубный чемпионат мира».

В результате «синие» не подпишут французского голкипера до начала турнира.

Сообщается, что тренеры полностью доверяют имеющимся в клубе голкиперам – , , и .

Ранее сообщалось, что последнее предложение «Челси» по Меньяну составило 18 млн фунтов.