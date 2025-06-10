«Аль-Наср» интересуется игроком сборной Испании Руисом

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сегодня, 00:16

Саудовский «Аль-Наср» хочет оформить переход футболиста сборной Испании и «Пари Сен-Жермен» к себе.

По данным инсайдера , хавбек ПСЖ является одной из главных целей клуба в летнее трансферное окно. При этом «Аль-Наср» пока не направлял парижанам официальное предложение о трансфере.

Ранее главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте называл Руиса одним из претендентов на «Золотой мяч».