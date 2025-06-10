«Аль-Наср» интересуется игроком сборной Испании Руисом

Саудовский «Аль-Наср» хочет оформить переход футболиста сборной Испании и «Пари Сен-Жермен» Фабиана Руиса к себе.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбек ПСЖ является одной из главных целей клуба в летнее трансферное окно. При этом «Аль-Наср» пока не направлял парижанам официальное предложение о трансфере.
Ранее главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте называл Руиса одним из претендентов на «Золотой мяч».
Вот вижу, игрок под номером 1 984 трудится, приглашает. Если я с ника Протон могу зайти в группу без призов, не создавая дополнительный аккаунт, то я приму участие. Абсолютно по барабану, приз или Вип. Я помню, в феврале 5 числа 2023 года игрок под ником 1984 приглашал меня посоревноваться в группе. Конечно, я благодарю за приглашения, но второй аккаунт создавать я не хочу. Одно обидно - то, что игроки трудятся, набирают очки и под конец текущего месяца проиграют битву К.ф.х. Вот еще примерчик . Игрок допустим накопил 30 косарей для гр. Заболотного на ленте 5 ставок, ну как ? Он месяц трудился, культивировал грядки, орошал и удобрял. Я ради этой стратегии потерял вип на 10 лет стараясь сбалансировать почву в продуктивности на равности всех. Может я не прав, и это гон. Мне больно видеть как мои друзья вкладывая труд проигрывают фермерам. вот ивсё.
Вот вижу, игрок под номером 1 984 трудится, приглашает. Если я с ника Протон могу зайти в группу без призов, не создавая дополнительный аккаунт, то я приму участие. Абсолютно по барабану, приз или Вип. Я помню, в феврале 5 числа 2023 года игрок под ником 1984 приглашал меня посоревноваться в группе. Конечно, я благодарю за приглашения, но второй аккаунт создавать я не хочу. Одно обидно - то, что игроки трудятся, набирают очки и под конец текущего месяца проиграют битву К.ф.х. Вот еще примерчик . Игрок допустим накопил 30 косарей для гр. Заболотного на ленте 5 ставок, ну как ? Он месяц трудился, культивировал грядки, орошал и удобрял. Я ради этой стратегии потерял вип на 10 лет стараясь сбалансировать почву в продуктивности на равности всех. Может я не прав, и это гон. Мне больно видеть как мои друзья вкладывая труд проигрывают фермерам. вот ивсё.