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«Аль-Наср» интересуется игроком сборной Испании Руисом

сегодня, 00:16

Саудовский «Аль-Наср» хочет оформить переход футболиста сборной Испании и «Пари Сен-Жермен» Фабиана Руиса к себе.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбек ПСЖ является одной из главных целей клуба в летнее трансферное окно. При этом «Аль-Наср» пока не направлял парижанам официальное предложение о трансфере.

Ранее главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте называл Руиса одним из претендентов на «Золотой мяч».

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Все комментарии
nkyw5c7wwysy
nkyw5c7wwysy
сегодня в 07:01
Убедить игрока будет несложно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:16
Рановато ему еще в Саудовскую аравию итить))
протон
протон
сегодня в 01:09
Фермеры рано начали собирать урожай в группах вроде не осень пожинать плоды. Лучше сразу переключаться в гр. Заболотного для тех, у кого группа подавлена в урожайности ) Ход сбора урожая у игрока из солнечной страны возможно нет. в прочем какая разница? 69Haya96, Jocket, Xinram, Nottrow, Uberboss, отлично выдают на футбольных полях. Obdulio Varela, друг мой, жду Вас в гр. Заболотного)).
Вот вижу, игрок под номером 1 984 трудится, приглашает. Если я с ника Протон могу зайти в группу без призов, не создавая дополнительный аккаунт, то я приму участие. Абсолютно по барабану, приз или Вип. Я помню, в феврале 5 числа 2023 года игрок под ником 1984 приглашал меня посоревноваться в группе. Конечно, я благодарю за приглашения, но второй аккаунт создавать я не хочу. Одно обидно - то, что игроки трудятся, набирают очки и под конец текущего месяца проиграют битву К.ф.х. Вот еще примерчик . Игрок допустим накопил 30 косарей для гр. Заболотного на ленте 5 ставок, ну как ? Он месяц трудился, культивировал грядки, орошал и удобрял. Я ради этой стратегии потерял вип на 10 лет стараясь сбалансировать почву в продуктивности на равности всех. Может я не прав, и это гон. Мне больно видеть как мои друзья вкладывая труд проигрывают фермерам. вот ивсё.
Гость
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