Стала известна сумма, за которую МЮ готов продать Гарначо

«Манчестер Юнайтед» готов продать вингера Алехандро Гарначо за 70 млн фунтов.
По информации источника, интерес к аргентинцу проявляет «Байер», главным тренером которого недавно стал Эрик тен Хаг — бывший наставник «красных дьяволов» и давний поклонник игрока.
Также игрок интересует «Астон Виллу», однако его переход в бирмингемский клуб будет зависеть от дальнейшей карьеры Моргана Роджерса. Кроме того, ситуацию с Гарначо внимательно отслеживают «Челси», «Атлетико» и «Наполи».
Вот по Хёйлунду сомнения. А Маунта лучше вообще никак не комментировать, иначе АПЛьщики съедят с потрохами.
Вот по Хёйлунду сомнения. А Маунта лучше вообще никак не комментировать, иначе АПЛьщики съедят с потрохами.