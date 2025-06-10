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Стала известна сумма, за которую МЮ готов продать Гарначо

вчера, 17:33

«Манчестер Юнайтед» готов продать вингера Алехандро Гарначо за 70 млн фунтов.

По информации источника, интерес к аргентинцу проявляет «Байер», главным тренером которого недавно стал Эрик тен Хаг — бывший наставник «красных дьяволов» и давний поклонник игрока.

Также игрок интересует «Астон Виллу», однако его переход в бирмингемский клуб будет зависеть от дальнейшей карьеры Моргана Роджерса. Кроме того, ситуацию с Гарначо внимательно отслеживают «Челси», «Атлетико» и «Наполи».

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протон
протон
вчера в 18:25
Ну, кроме шуток, Гарначо и Антони в Байере могли бы вполне наделать шороху) Гарначо больше авансом, но всё же. Спиннер в зелёно-бело-полосатой обёртке был на удивление хорош в минувшем сезоне, как постоянный зритель Ла Лиги подтверждаю)
Вот по Хёйлунду сомнения. А Маунта лучше вообще никак не комментировать, иначе АПЛьщики съедят с потрохами.
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