Криштиану взял важный титул. Карьера идёт на спад, удалось отложить пенсию и дать урок Ямалю

1749453763

вчера, 10:22

Победа в Лиге наций многое значила для мировой звезды.

Печальная судьба в Саудовской Аравии

Именно «Аль-Наср» начал новую эпоху в чемпионате Саудовской Аравии. Этот клуб первым пригласил футболиста с мировым именем. Бензема, Неймар, Милинкович-Савич, Канте и многие другие хлынули на Ближний Восток уже по стопам Криштиану Роналду и «Аль-Насра». Но с тех пор команду из Эр-Рияда преследует злой рок. На протяжении всего времени, когда Рон играл за «Аль-Наср», клуб считался одним из фаворитов во всех турнирах, в которых принимал участие. В сезоне-22/23 у конкурентов ещё не было топ-футболистов, команда Рона обладала самым дорогим составом – и даже так финишировала второй. Выше пропустили «Аль-Иттихад», который опередил «Аль-Наср» на пять очков.

И ведь в последующие годы расстановка сил почти не изменилась. Да, в лидеры по совокупной стоимости состава вырвался «Аль-Хиляль». Но это компенсировалось игрой лидеров – Криштиану затраты «Аль-Насра» на него отрабатывал, на огромной мотивации тащил свою команду. «Аль-Хиляль» надеялся получить такого же профессионала в лице Неймара, но просчитался – бразилец прописался в лазарете и спокойно отдыхал, получая при этом астрономические суммы. Только на выходе именно «Аль-Хиляль» взял чемпионат-23/24, а на следующий год стал вторым. «Всемирный клуб» снова оказался в тени. В национальном Кубке ситуация такая же – на пике добрались до финала, но уступили «Аль-Хилялю».

И ведь это только внутренние турниры. В Азиатской ЛЧ «Аль-Наср» дважды при португальце отбирался в плей-офф – но сначала вылетел в четвертьфинале, потом уступил в полуфинале. Раз за разом до вершины мешали добраться мелочи.

Время не обманешь

Это наверняка вгоняло мировую звезду в кризис среднего возраста. Роналду – образец профессионализма. Множество исследований показывали, что у вингера тело 28-29-летнего спортсмена, он продолжает забивать. Но как бы он ни хотел, время неумолимо. Вот он уже не в «Реале» и даже не в кризисном МЮ , а в Саудовской Аравии. Да, снова положил начало новому тренду с переездом на Ближний Восток – но видно, что это чемпионат для футбольной пенсии. Отсутствие трофеев только преумножает такие мысли.

И возрастной футболист наверняка об этом задумывается. Текущий сезон, несмотря на попадание в полуфинал Азиатской ЛЧ , стал для «Аль-Насра» худшим в период Роналду – коллектив финишировал в чемпионате лишь третьим. Вингер после завершения чемпионата оставил в соцсетях многозначительное послание:

Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем.

Конечно, Рон мог говорить исключительно о самом сезоне. А мог и о пребывании в клубе. Это ведь тоже подходит – отыграл за «Аль-Наср» три года, пора двигаться дальше. Тем более Кришиану – не из тех, кто сможет спокойно принять реальность, в которой он не собирает титулы.

Идеальный вечер для Криша, он отнёсся к финалу серьёзно

Вся эта история подводит нас к финалу Лиги наций УЕФА . Турнир больше похож на товарищеский, некоторые не воспринимают его всерьёз и не готовы тратить силы, чтобы бороться за победу. По другую сторону сборная Испании своей игрой показывает, что даже в полуфинале против Франции не чувствует давления – как иначе объяснить матч с девятью голами?

И вроде всё так, но есть также сборная Португалии – и, в частности, Криш, для которого всё всерьёз. Никто не знает какая из возможностей взять трофей окажется последней. Вингер цепляется за каждую. Вдобавок это встреча с тинейджером, который уже в свои 17 лет замахнулся на первый «Золотой мяч» и статус новой мировой звезды. Ламин ведёт себя дерзко – но всё простительно, поскольку за этим следуют действия. Затухающая звезда встречалась с восходящей в борьбе за победу в Лиге наций. Резюмируя, для Криша это точно был важный день.

«Красная фурия» подтверждала статус фаворита и дважды выходила вперёд. Но оба раза «селесао» отыгрывались. И что ещё важнее – во второй раз равенство на табло вернул сам Роналду. В итоге никто больше не забил, встреча перетекла в дополнительное время и затем – в пенальти. Невеш забивает после промаха Мораты, Португалия – победитель Лиги наций, а Роналду падает на землю со слезами на глазах. Для сборной это третий трофей в истории – кто скажет, что победа в этом турнире не так важна?

Теперь всё крутится вокруг Клубного ЧМ

После победы вингер не скрывал эмоций:

Выиграть со сборной Португалии – это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слёзы и чувство выполненного долга... Это прекрасно. Мы маленький народ, но с большими амбициями.

Для Рона это первый трофей с 2021 года – тогда его «Ювентус» завоевал Кубок Италии. Но на этом ничего не заканчивается – ещё есть Клубный чемпионат мира. Когда пошли разговоры о желании Роналду покинуть «Аль-Наср», речь заходила прежде всего о намерении сыграть на КЧМ . Интерес проявляли «Ривер Плейт», «Видад Касабланка». Тут уже пришлось включаться «Аль-Насру», для которого сохранить лидера – дело принципа. Дошло до того, что клуб даже готов отпустить своего футболиста в «Аль-Хиляль» в краткосрочную аренду, чтобы не отдавать его иностранным клубам. Но перед этим Рон должен будет продлить контракт с «Аль-Насром».

Может быть, победа в Лиге наций снимет этот вопрос – и вингер спокойно уйдёт в воздух. Вполне возможно, что в таком возрасте именно это и стоит сделать.