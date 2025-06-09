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Криштиану взял важный титул. Карьера идёт на спад, удалось отложить пенсию и дать урок Ямалю

вчера, 10:22
Роналду

Победа в Лиге наций многое значила для мировой звезды.

Печальная судьба в Саудовской Аравии

Именно «Аль-Наср» начал новую эпоху в чемпионате Саудовской Аравии. Этот клуб первым пригласил футболиста с мировым именем. Бензема, Неймар, Милинкович-Савич, Канте и многие другие хлынули на Ближний Восток уже по стопам Криштиану Роналду и «Аль-Насра». Но с тех пор команду из Эр-Рияда преследует злой рок. На протяжении всего времени, когда Рон играл за «Аль-Наср», клуб считался одним из фаворитов во всех турнирах, в которых принимал участие. В сезоне-22/23 у конкурентов ещё не было топ-футболистов, команда Рона обладала самым дорогим составом – и даже так финишировала второй. Выше пропустили «Аль-Иттихад», который опередил «Аль-Наср» на пять очков.

И ведь в последующие годы расстановка сил почти не изменилась. Да, в лидеры по совокупной стоимости состава вырвался «Аль-Хиляль». Но это компенсировалось игрой лидеров – Криштиану затраты «Аль-Насра» на него отрабатывал, на огромной мотивации тащил свою команду. «Аль-Хиляль» надеялся получить такого же профессионала в лице Неймара, но просчитался – бразилец прописался в лазарете и спокойно отдыхал, получая при этом астрономические суммы. Только на выходе именно «Аль-Хиляль» взял чемпионат-23/24, а на следующий год стал вторым. «Всемирный клуб» снова оказался в тени. В национальном Кубке ситуация такая же – на пике добрались до финала, но уступили «Аль-Хилялю».

И ведь это только внутренние турниры. В Азиатской ЛЧ «Аль-Наср» дважды при португальце отбирался в плей-офф – но сначала вылетел в четвертьфинале, потом уступил в полуфинале. Раз за разом до вершины мешали добраться мелочи.

Время не обманешь

Это наверняка вгоняло мировую звезду в кризис среднего возраста. Роналду – образец профессионализма. Множество исследований показывали, что у вингера тело 28-29-летнего спортсмена, он продолжает забивать. Но как бы он ни хотел, время неумолимо. Вот он уже не в «Реале» и даже не в кризисном МЮ, а в Саудовской Аравии. Да, снова положил начало новому тренду с переездом на Ближний Восток – но видно, что это чемпионат для футбольной пенсии. Отсутствие трофеев только преумножает такие мысли.

И возрастной футболист наверняка об этом задумывается. Текущий сезон, несмотря на попадание в полуфинал Азиатской ЛЧ, стал для «Аль-Насра» худшим в период Роналду – коллектив финишировал в чемпионате лишь третьим. Вингер после завершения чемпионата оставил в соцсетях многозначительное послание:

Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем.

Конечно, Рон мог говорить исключительно о самом сезоне. А мог и о пребывании в клубе. Это ведь тоже подходит – отыграл за «Аль-Наср» три года, пора двигаться дальше. Тем более Кришиану – не из тех, кто сможет спокойно принять реальность, в которой он не собирает титулы.

Идеальный вечер для Криша, он отнёсся к финалу серьёзно

Вся эта история подводит нас к финалу Лиги наций УЕФА. Турнир больше похож на товарищеский, некоторые не воспринимают его всерьёз и не готовы тратить силы, чтобы бороться за победу. По другую сторону сборная Испании своей игрой показывает, что даже в полуфинале против Франции не чувствует давления – как иначе объяснить матч с девятью голами?

И вроде всё так, но есть также сборная Португалии – и, в частности, Криш, для которого всё всерьёз. Никто не знает какая из возможностей взять трофей окажется последней. Вингер цепляется за каждую. Вдобавок это встреча с тинейджером, который уже в свои 17 лет замахнулся на первый «Золотой мяч» и статус новой мировой звезды. Ламин ведёт себя дерзко – но всё простительно, поскольку за этим следуют действия. Затухающая звезда встречалась с восходящей в борьбе за победу в Лиге наций. Резюмируя, для Криша это точно был важный день.

«Красная фурия» подтверждала статус фаворита и дважды выходила вперёд. Но оба раза «селесао» отыгрывались. И что ещё важнее – во второй раз равенство на табло вернул сам Роналду. В итоге никто больше не забил, встреча перетекла в дополнительное время и затем – в пенальти. Невеш забивает после промаха Мораты, Португалия – победитель Лиги наций, а Роналду падает на землю со слезами на глазах. Для сборной это третий трофей в истории – кто скажет, что победа в этом турнире не так важна?

Теперь всё крутится вокруг Клубного ЧМ

После победы вингер не скрывал эмоций:

Выиграть со сборной Португалии – это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слёзы и чувство выполненного долга... Это прекрасно. Мы маленький народ, но с большими амбициями.

Для Рона это первый трофей с 2021 года – тогда его «Ювентус» завоевал Кубок Италии. Но на этом ничего не заканчивается – ещё есть Клубный чемпионат мира. Когда пошли разговоры о желании Роналду покинуть «Аль-Наср», речь заходила прежде всего о намерении сыграть на КЧМ. Интерес проявляли «Ривер Плейт», «Видад Касабланка». Тут уже пришлось включаться «Аль-Насру», для которого сохранить лидера – дело принципа. Дошло до того, что клуб даже готов отпустить своего футболиста в «Аль-Хиляль» в краткосрочную аренду, чтобы не отдавать его иностранным клубам. Но перед этим Рон должен будет продлить контракт с «Аль-Насром».

Может быть, победа в Лиге наций снимет этот вопрос – и вингер спокойно уйдёт в воздух. Вполне возможно, что в таком возрасте именно это и стоит сделать.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:19
Может быть, победа в Лиге наций снимет этот вопрос – и вингер спокойно уйдёт в воздух. Вполне возможно, что в таком возрасте именно это и стоит сделать.


Ничего не понял. О каком воздухе речь?

А ещё не понял смысла играть Рону на КЧМ ? Трофей выиграет либо ПСЖ, либо Сити, либо Реал. В эти три клуба ему уже не попасть. А зачем ему переход в «Видад Касабланку»? Она же сразу вылетит. Что это ему даст? Как и переход в Аль Хиляль. Все таки разный уровень.
faneng
faneng
вчера в 17:38
Я понимаю, почему вчера Роналду плакал. Его слезы - это весь груз неудач, которые преследовали его с 2018 года. Финал ЛЧ в Киева - гол Бейла бисеклетой затмил такой же гол Роналду Ювентусу. Затем уход из Реала. Нелепое поражение от Уругвая на ЧМ-2018. Глупая история про изнасилование, которая всплыла осенью 2018 года и, среди прочего, помешала Роналду получить Золотой мяч. Поражение от Аякса весной 2019 года, уход Аллегри, Ювентус разваливается, чудак Сарри, пандемия. Тяжелое поражение от Бельгии на Евро-2021. Переход в МЮ, уход друга-Сульшера, чудаки Рангик и тен Хаг, ужасный ЧМ-2022, когда казалось, что всё и все против Роналду (Сантуш, партнеры по сборной, болельщики). Мучения в Аль-Насре без трофеев, такой же тягостный Евро-2024 без голов. И вот наконец - словно возвращение в 2016 год, когда Роналду был королем...
DXTK
DXTK
вчера в 15:52
Теперь ЗМ отдадут нарциссу то есть Роналду выиграл трофей со сборной всЁ.......Демеле с треблом пролетит как Рибери в 13 году))))ах-ах-ах.......ведь его сборная вылетела от сборной Ямаля, а сборную Испанию обыграла по пенальти как раз Португалия.....следовательно ЗМ........ 40 летнему игроку.......
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:10
Товарищеский турнир
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:41
Роналду - выдающийся мастер , но ЛН в 2025 г выиграла сборная Португалии.
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