Марио Гомес высказался о шансах Ямаля на «Золотой мяч»

Бывший форвард сборной Германии оценил шансы футболиста «Барселоны» на «Золотой мяч».

Я не волшебник, чтобы знать точный ответ, но я думаю, что Ламин выиграет его несколько раз. Сейчас многие уже забыли, каким невероятным было начало карьеры Лионеля Месси в «Барселоне». Я прекрасно это помню, и он был на том же уровне, на котором сейчас находится Ямаль. Для игрока в таком возрасте это просто безумие. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет получать травмы. У него потрясающие качества.