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Марио Гомес высказался о шансах Ямаля на «Золотой мяч»

вчера, 18:28

Бывший форвард сборной Германии Марио Гомес оценил шансы футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля на «Золотой мяч».

Я не волшебник, чтобы знать точный ответ, но я думаю, что Ламин выиграет его несколько раз. Сейчас многие уже забыли, каким невероятным было начало карьеры Лионеля Месси в «Барселоне». Я прекрасно это помню, и он был на том же уровне, на котором сейчас находится Ямаль. Для игрока в таком возрасте это просто безумие. Ламин будет доминировать в мировом футболе, если не будет получать травмы. У него потрясающие качества.

Недавно появлялась информация о том, что Ламин Ямаль стал самым дорогим игроком в мире по версии CIES.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:40
Кто такой Эдмилсон??? Что бы говорить, что сейчас такихи близко нет??? Да и Ларссон это близко не Левандовский.
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вчера в 21:00
Вот и замена Месси быстро нашлась
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
Хвичку тоже сравнивали с Марадоной, и что?
И потом, ты не сравнивай разные понятия-сравнивать игрока с кем либо из великих, или лепить Божество, из ещё не сформировавшегося игрока...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:07
Полностью согласен и подтверждаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🙏🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:05
Не знаю что там по сестре, но было очень много сравнений Месси с Марадоной. У них даже есть проход с мячом через всё поле похожий. Более того, он повторил в 2007 гол рукой, точь в точь как "рука бога" Марадоны. Примерно такой же хайп стоял и с Месси лет с 17.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Тогда из молодого Месси трудно было слепить идола)...
в команде были Роналдиньо, Эдмилсон, Самюэль Это’о, Деку, Хенрик Ларссон...сейчас и близко нет таких)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:40
Моё Почтение, Маэстро!!!
У Ямальки много слабых мест, но физика прежде всего. Он играет, исключительно за счёт техники, и характеристику, Вы выдали ему потрясающую, в сравнении с пистоном!!!!!!!
При всём моем негативном отношении к Месси как к человеку, но следует заметить, что у него врождённый ген роста, о чем, он сам говорил и что всегда мешало ему играть. Поэтому, когда сравнивают Ямаля с Месси- это некорректно и неприлично. И потом, насколько мне известно, а известно мне много от сестры, из Месси, в его молодые годы, идола никто не лепил, а из Ямаля уже сделали проект, как правильно подчеркнул Виталий- болельщик Реала.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Приветствую!...Вы совершенно правы, дружище...для роста 1.80 физика у него пока слабовата, и резкости не хватает...Месси же крепыш небольшого роста с низким центром тяжести достаточно выносливый и ему легче укрывать мяч корпусом в борьбе с защитниками...у такого очень сложно отобрать мяч тем более что и техничен...
это если их сравнивать как это делает Марио Гомес...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:16
Да не получит он в этом году ничего, Дембеле взял требл, личная статистика лучше чем у Ямаля. В каком аспекте Ламин был лучше него в этом сезоне? В пиар компании только. 70 % внимание которое он привлекает - это его возраст. Если бы все тоже самое делал 25 летний игрок, он бы и в 5-ке не оказался среди номинантов. Педри и Салах его бы сместили оттуда.
Capral
Capral
вчера в 18:47
Ничего нового не сказал. Естетственно, если у 17-летнего пацана такие технические данные, то и светлое будущее видится громким. Но вот, вчерашняя игра показала, что далеко не всё благополучно у юнца... И это при том, что его никто персонально не держал, а после его замены, сб.Испании и вовсе вздохнула облегченно. А второй гол, Португалия забила после того, как на фланге игрок португальской сборной ушел рывком от Ямаля и прострелил. Сейчас, как правило, всё крутится вокруг Ямаля и его игр в Примере, а вот в ЛЧ, против Интера, он не особо себя проявил, вчера вообще был незаметен... Да и с физикой, он не очень дружит- падает от порыва ветра и на всю игру его не хватает. Никто не спорит- одаренный малый, но авансов много выдают, а впечатляет он, в большей степени в Примере, где можно забивать по 4-5 мячей за игру.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Шансы 50 на 50. Или получит, или не получит...
Гость
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