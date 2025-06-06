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Ямаль – первый европеец за 112 лет, забивший 6 голов за сборную до 18-летия

вчера, 08:37
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

17-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги наций против Франции (5:4).

Этот успех позволил ему достичь отметки в 6 голов за национальную команду ещё до своего 18-летия.

Таким образом, Ямаль стал первым европейцем за 112 лет, кому это удалось.

Последним футболистом с таким достижением был бельгиец Фернан Нисот, забивший 7 мячей в 1913 году.

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Все комментарии
Мовлди Дагиев
Мовлди Дагиев
вчера в 17:34
Тот кто смотрел пиковых Месси и Роналду никогда их не забудет. Ты действительно веришь, что перечисленные тобой игроки по уровню соответствуют Месси и Роналду? Тебе сколько лет ,сынок?
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 15:47
Современные европейцы выглядят как Ямаль, нынешние реалии)
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 14:34
Европеец))
4RT
4RT ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:24
Ещё через 100 лет все европейцы будут раскосые
catal
catal ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 13:03
А где последствия колонизаторских завоеваний ислама?
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 12:21
Это последствия колониальной политики,в сборной Франции только 3-4 белых и то не французы,в Англии тоже достаточно черных,в Нидерландах Суринамцы,теперь пожинают плоды
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:17
До этих двух футбол мне больше нравился,у каждого были любимые игроки:Зидан,Рауль,Дель Пьеро, Роналдиньо,Роналдо,Ривалдо,Бирхофф,Батистута,Креспо,и у каждого были свои аргументы,было весело,надеюсь больше не будет двух таких а будут 7-8 и меняться каждый год.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 11:20
Европеец ?
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 11:13
Впечатляюще! Главное - не словить звезду и обойтись без травм!
alexamit
alexamit
вчера в 10:10
Лишь бы не сломали мальчишку.
LOpp
LOpp
вчера в 10:01
знали бы 112 лет назад, что европейцы будут выглядеть вот так

Брулин
Брулин
вчера в 09:49
Они и такую статистику ведут?)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:17
Парнишка идёт на ЗМ
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:13
Как говорится такие раз в 100 лет родятся
112910415
112910415
вчера в 09:13
парень играет хорошо,
мы о нём ещё услышим ! )
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:11
Ямаль действительно хорош. Думаю много рекордов у него впереди
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 09:08
Ямаль много рекордов ещё побьёт! Это достижение показывает, что такого как он ещё не было.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:46
Ещё недавно переживали кто будет после Месси и Роналду - дождёмся ли таких ещё игроков?
Этот сезон заставил позабыть об обоих: Ямаль, Дуэ, Рафинья, Райс, Витинья с Невешем - все они здесь и сейчас радуют глаз, а ещё есть невезучие в этом сезоне Мбаппе и Холланд.

Противостояние аргентинца и португальца несколько отодвинуло остальных игроков, а теперь опять сложность в выборе лучшего. Переписываются рекорды, появляются новые лица - этим и прекрасен футбол.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:38
У Ямаля опять маленький рекорд !!!
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