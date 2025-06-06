Ямаль – первый европеец за 112 лет, забивший 6 голов за сборную до 18-летия

17-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги наций против Франции (5:4).
Этот успех позволил ему достичь отметки в 6 голов за национальную команду ещё до своего 18-летия.
Таким образом, Ямаль стал первым европейцем за 112 лет, кому это удалось.
Последним футболистом с таким достижением был бельгиец Фернан Нисот, забивший 7 мячей в 1913 году.
Этот сезон заставил позабыть об обоих: Ямаль, Дуэ, Рафинья, Райс, Витинья с Невешем - все они здесь и сейчас радуют глаз, а ещё есть невезучие в этом сезоне Мбаппе и Холланд.
Противостояние аргентинца и португальца несколько отодвинуло остальных игроков, а теперь опять сложность в выборе лучшего. Переписываются рекорды, появляются новые лица - этим и прекрасен футбол.
Этот сезон заставил позабыть об обоих: Ямаль, Дуэ, Рафинья, Райс, Витинья с Невешем - все они здесь и сейчас радуют глаз, а ещё есть невезучие в этом сезоне Мбаппе и Холланд.
Противостояние аргентинца и португальца несколько отодвинуло остальных игроков, а теперь опять сложность в выборе лучшего. Переписываются рекорды, появляются новые лица - этим и прекрасен футбол.