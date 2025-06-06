Ямаль – первый европеец за 112 лет, забивший 6 голов за сборную до 18-летия

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вчера, 08:37

17-летний вингер сборной Испании сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги наций против Франции (5:4).

Этот успех позволил ему достичь отметки в 6 голов за национальную команду ещё до своего 18-летия.

Таким образом, Ямаль стал первым европейцем за 112 лет, кому это удалось.

Последним футболистом с таким достижением был бельгиец Фернан Нисот, забивший 7 мячей в 1913 году.

