Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции

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вчера, 08:23

, нападающий мадридского «Реала», стал лучшим ассистентом в истории сборной Франции.

В полуфинале Лиги наций против Испании (4:5) он отметился голом с пенальти и отдал результативный пас, доведя общее число своих голевых передач за сборную до 31 в 89 матчах.

Таким образом, Мбаппе обошёл (30 передач), который ранее завершил карьеру в национальной команде.

Кроме того, Мбаппе побил рекорд сборной Франции по общему количеству голевых действий, набрав 80 очков (49 голов и 31 ассист) и превзойдя результат .