Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала», стал лучшим ассистентом в истории сборной Франции.
В полуфинале Лиги наций против Испании (4:5) он отметился голом с пенальти и отдал результативный пас, доведя общее число своих голевых передач за сборную до 31 в 89 матчах.
Таким образом, Мбаппе обошёл Антуана Гризманна (30 передач), который ранее завершил карьеру в национальной команде.
Кроме того, Мбаппе побил рекорд сборной Франции по общему количеству голевых действий, набрав 80 очков (49 голов и 31 ассист) и превзойдя результат Тьерри Анри.