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Мбаппе стал лучшим ассистентом сборной Франции

вчера, 08:23
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Килиан Мбаппе, нападающий мадридского «Реала», стал лучшим ассистентом в истории сборной Франции.

В полуфинале Лиги наций против Испании (4:5) он отметился голом с пенальти и отдал результативный пас, доведя общее число своих голевых передач за сборную до 31 в 89 матчах.

Таким образом, Мбаппе обошёл Антуана Гризманна (30 передач), который ранее завершил карьеру в национальной команде.

Кроме того, Мбаппе побил рекорд сборной Франции по общему количеству голевых действий, набрав 80 очков (49 голов и 31 ассист) и превзойдя результат Тьерри Анри.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:06
Вот бы он лучше футболистом стал, ассистентов и прочих офисных крыс итак хватает
tx4qs6nav8yj
tx4qs6nav8yj ответ 5t8j5pua9u3a (раскрыть)
вчера в 15:40
А что же ты за Афро-Ямаля ни слова не написал?))
5t8j5pua9u3a
5t8j5pua9u3a
вчера в 11:59
Пиар Камерунского Эму -продолжается ,очень доволен что Испания уделала Афро-Французов !
протон
протон
вчера в 10:09
Думается Мбаппе ещё много рекордов побьёт и поставит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:39
До Анри рукой подать. Будет рекордсменом точно.
112910415
112910415
вчера в 09:17
утешат ли его такие успехи ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:30
Ну и отлично 👍 . Так держать и Удачи в дальнейшем.
Гость
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