Сане прилетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Галатасараем»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане прилетел в Стамбул, чтобы завершить переговоры о переходе в «Галатасарай».
В интервью пресс-службе клуба он похвалил болельщиков и атмосферу на домашнем стадионе:
Я уже играл здесь раньше. Была невероятная атмосфера, невероятная обстановка. Я очень рад, что теперь все фанаты будут за меня, и я буду очень рад сыграть перед болельщиками «Галатасарая» в первом матче за этот клуб. Большое им спасибо. Это много значит для меня.
О том, что футболист больше не будет играть в «Баварии», стало известно ещё в прошлом месяце.