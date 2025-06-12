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Сане прилетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Галатасараем»

вчера, 08:10

Нападающий «Баварии» Лерой Сане прилетел в Стамбул, чтобы завершить переговоры о переходе в «Галатасарай».

В интервью пресс-службе клуба он похвалил болельщиков и атмосферу на домашнем стадионе:

Я уже играл здесь раньше. Была невероятная атмосфера, невероятная обстановка. Я очень рад, что теперь все фанаты будут за меня, и я буду очень рад сыграть перед болельщиками «Галатасарая» в первом матче за этот клуб. Большое им спасибо. Это много значит для меня.

Сане прилетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Галатасараем»

О том, что футболист больше не будет играть в «Баварии», стало известно ещё в прошлом месяце.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:30
Ну наконец-то он нашёл клуб, который соответствует его уровню, пусть и с натяжкой…
Брулин
Брулин
вчера в 14:04
У Галатасарая долги и все равно тратят бабки, хз как работает ффп
2b76fzj2q5jw
2b76fzj2q5jw
вчера в 09:47
Такой сменить клуб ну и ну!!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 09:32
Это его уровень.
Capral
Capral
вчера в 09:06
Пусть пи.....ет на на все четыре стороны!!! Давно пора было от него избавиться...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:44
Можно поиграть и в Турции,если устраивает контракт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:37
Вот он истинный уровень, теперь Баварию не остановить
8kcq23m66nnh
8kcq23m66nnh
вчера в 08:36
Нравится там человеку, пусть играет за Галатасарай
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:20
Это похоже на постепенное завершение карьеры
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