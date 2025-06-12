Сане прилетел в Турцию, чтобы подписать контракт с «Галатасараем»

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вчера, 08:10

Нападающий «Баварии» прилетел в Стамбул, чтобы завершить переговоры о переходе в «Галатасарай».

В интервью пресс-службе клуба он похвалил болельщиков и атмосферу на домашнем стадионе:

Я уже играл здесь раньше. Была невероятная атмосфера, невероятная обстановка. Я очень рад, что теперь все фанаты будут за меня, и я буду очень рад сыграть перед болельщиками «Галатасарая» в первом матче за этот клуб. Большое им спасибо. Это много значит для меня.

О том, что футболист больше не будет играть в «Баварии», стало известно ещё в прошлом месяце.