«Борнмут» предложил 40 млн евро за Фуэнтеса Хилу, но «Лацио» отказал

По информации источника, «Борнмут» предлагал 40 миллионов евро за защитника «Лацио» Фуэнтеса Хилу, однако римский клуб отказался от сделки.
Ранее сообщалось, что представители клуба не планируют расставаться с 24-летним игроком за сумму меньше 30 миллионов евро. Экс-футболист системы «Реала» выступает за римлян с 2022 года.
Не хотят делать из Хилу "вишенку на торте" в Борнмут...
Но время тикает, как бы и тыковка не получилась вместо золотой кареты с тройкой гнедых! (тьфу, тьфу..., опять кони...))
Не хотят делать из Хилу "вишенку на торте" в Борнмут...
Но время тикает, как бы и тыковка не получилась вместо золотой кареты с тройкой гнедых! (тьфу, тьфу..., опять кони...))