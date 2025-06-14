«Борнмут» предложил 40 млн евро за Фуэнтеса Хилу, но «Лацио» отказал

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вчера, 09:59

По информации источника, «Борнмут» предлагал 40 миллионов евро за защитника «Лацио» , однако римский клуб отказался от сделки.

Ранее сообщалось, что представители клуба не планируют расставаться с 24-летним игроком за сумму меньше 30 миллионов евро. Экс-футболист системы «Реала» выступает за римлян с 2022 года.