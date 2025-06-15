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Сергеев не хочет возвращаться в «Зенит» и склоняется к переходу в «Динамо»

вчера, 19:50

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отказался от идеи вернуться в «Зенит» и продолжает переговоры с московским «Динамо».

Сообщается, что петербуржцы обладают правом первоочередного выкупа футболиста за 250 млн рублей и хотят его приобрести, чтобы он не достался конкурентам. Но сам Сергеев намерен перейти в «Динамо», чтобы поработать с новым главным тренером москвичей Валерием Карпиным, с которым у него сложились хорошие отношения во время работы в сборной России.

В прошедшем сезоне 30-летний Сергеев провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 мячей и оформил 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 09:35
Иван удачно сыграл за сборную, где Карпин поставил его оттянутым нападающим. Думаю, это место для него более приемлемо, чем место ЦН и самому Сергееву, как показалось, понравился этот выбор тренера. Играл он, действительно, с удовольствием.
Gotlib
Gotlib
сегодня в 07:08
Он вингер. Вингер в футболе (от англ. Winger — «фланговый») — это крайний нападающий или атакующий полузащитник.
112910415
112910415
сегодня в 05:41
одобряем и поддерживаем !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:00
Играть в футбол, а не сидеть на лавке Газпрома.
ABir
ABir
вчера в 22:42
К Карпину, за победами, за титулами, за трофеями!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Иван, именно этот мотив"чтобы конкурентам не достался" лежал и лежит в основе большинства покупок Газпрома внутри РПЛ. Собака на сене?
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:41
Маухуб забивает только по большим праздникам. А так неплохо собирает жёлтые и красные карточки.
cyx29a7t5s28
cyx29a7t5s28
вчера в 21:36
Зачем ему идти в Зенит и быть в запасе?
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:12
Он вингер. Вингер в футболе (от англ. Winger — «фланговый») — это крайний нападающий или атакующий полузащитник.
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Доброго Здоровья, Jeck!
Слегка поправлю вас, по профессии он футболист))), а полузащитник он, скорее по специальности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
Муми Нгамале по профессии и по трудовой книжке полузащитник
баск
баск
вчера в 20:46, ред.
И в самом деле, Сергеев склоняется к Динамо..
Теперь главное, договорились бы клубы (Динамо и Крылья), а то в Самаре многовато хотят за него, и это понятно, лимит никто не отменял, паспортист есть паспортист.

Но если договорятся, для Динамо это интересно, так как Кости не будет на поле ещё какое-то время, а связка Сергеев-Гладышев в сборной показала себя довольно перспективной..
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:42
Меня, как болельщика Динамо в этой новости больше заинтересовало не столько возможность появления в команде Сергеева, сколько желание питерцев воспользоваться возможностью правами первоочередного выкупа игрока, который им совсем не нужен. Это говорит о том, что в подопечных Крпина в славном городе на Неве видят одного из основных конкурентов на предстоящий сезон и боятся их усиления. А заодно, лишний раз убеждаюсь в паразитировании Газпрома по отношению к российскому футболу, препятствуя развитию здоровой спортивной конкуренции между клубами.
Болейте за своих, а не против чужих!
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:41
А Нгамалë не в счёт?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:37
Тяжело будет тогда всем трем напам в динамо...кажлый из них забивной....
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:12, ред.
Иван Карпов в своем репертуаре. Была у Сергеева ИДЕЯ вернутся в "Зенит", но на берегах Невы то ли не в курсе были, то ли не оценили, пришлось от ИДЕИ отказаться. "Чтобы он не достался конкурентам..." Какая-то поразительно знакомая риторика. Где-то я уже это слышал, причем неоднократно. Даже догадываюсь где. Хотя в принципе для Ивана раздолье начинается. До осени он как говорил известный персонаж "всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже." Как-то так на мой взгляд.
Capral
Capral
вчера в 20:05, ред.
Я уже писал, что Сергеев очень специфичный нападающий и не каждой команде подходит, что и показал его питерский период. Если его привлекает работа с Карпиным, только, ввиду их приятельских отношений в сборной, то конечно этого мало для полноценного совместного творчества. К тому же, Сергеев- возрастной игрок, а если использовать его, так, как обычно это делал Осинькин, то может весь сезон и не сдюжить. Сложно ответить однозначно. В этом случае многое зависит от тренера, как, он будет использовать Сергеева, какое найдет ему применение. Это, своего рода эксперимент...
В этом смысле, Соболь мне нравится больше, он более коммуникабельный по игре.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:05
1.Лусиано...Соболев...Кассьерра....
2.Тюкавин (травма)...Маухуб....Гладышев....
Куда пойдёшь ища игровое время ???
mkv9b6zkb8rr
mkv9b6zkb8rr
вчера в 19:53
Случай из ряда непредсказуемых для нашего чемпионата
Гость
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