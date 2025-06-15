Сергеев не хочет возвращаться в «Зенит» и склоняется к переходу в «Динамо»

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вчера, 19:50

Нападающий «Крыльев Советов» отказался от идеи вернуться в «Зенит» и продолжает переговоры с московским «Динамо».

Сообщается, что петербуржцы обладают правом первоочередного выкупа футболиста за 250 млн рублей и хотят его приобрести, чтобы он не достался конкурентам. Но сам Сергеев намерен перейти в «Динамо», чтобы поработать с новым главным тренером москвичей Валерием Карпиным, с которым у него сложились хорошие отношения во время работы в сборной России.

В прошедшем сезоне 30-летний Сергеев провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 мячей и оформил 3 голевые передачи.