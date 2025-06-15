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«Краснодар» договорился о трансфере голкипера «Родины»

вчера, 16:59

«Краснодар» подпишет вратаря «Родины» Александра Корякина.

По информации источника, клубы уже договорились о переходе 23-летнего футболиста. Точная стоимость трансфера не сообщается.

В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 29 матчах во всех турнирах.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:27, ред.
Доброго Здоровья, Нерушимый!
Пока Агкацев в Краснодаре, Корякину место только на лавке, так что в деле мы увидим его нескоро.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:09
Посмотрим, каков он в деле
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