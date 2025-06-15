«Краснодар» договорился о трансфере голкипера «Родины»

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вчера, 16:59

«Краснодар» подпишет вратаря «Родины» .

По информации источника, клубы уже договорились о переходе 23-летнего футболиста. Точная стоимость трансфера не сообщается.

В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 29 матчах во всех турнирах.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России.