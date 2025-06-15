«Краснодар» договорился о трансфере голкипера «Родины»

«Краснодар» подпишет вратаря «Родины» Александра Корякина.
По информации источника, клубы уже договорились о переходе 23-летнего футболиста. Точная стоимость трансфера не сообщается.
В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 29 матчах во всех турнирах.
Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России.
Пока Агкацев в Краснодаре, Корякину место только на лавке, так что в деле мы увидим его нескоро.
Пока Агкацев в Краснодаре, Корякину место только на лавке, так что в деле мы увидим его нескоро.