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Моуриньо лично заинтересован в покупке Кисляка

вчера, 19:24

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо положительно отозвался о Матвее Кисляке из московского ЦСКА.

По информации источника, турецкий клуб изучил условия потенциального трансфера российского футболиста и собирается сделать предложение. Моуриньо нравится универсальность игрока, его способность сыграть на нескольких позициях. При этом сам Кисляк в своём интервью заявлял, что ничего не знает об интересе со стороны «Фенербахче».

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:22
Рановато Кисляка отпускать.
Vilar
Vilar
вчера в 22:12
Ну, вот начинается, никто ничего не знает, а секретный источник понёс пургу.
Да, не 74те вы парня всякими сплетнями. Эти источники спят и видят, что на место наших молодых, подающих хорошие надежды ребят, привезут за три копейки, третьесортных из африки и л.америки.
bwkyjb9ds525
bwkyjb9ds525
вчера в 21:56
Это уже серьёзная заинтересованность,если не утка, надо воспользоваться
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 21:15
надо валить, если есть вариант. в донной лиге ловить нечего уже. ни еврокубков, ни перспектив, ни зрителей... всё разваливается.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:57
Если есть реальный интерес, то надо уходить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:37
Бросать клуб в такое сложное время не гоже. Матвей это понимает.
Не надо торопиться .
isamsn
isamsn
вчера в 20:18
19 лет Матвею. Ещё можно поиграть за родной клуб и прилично повысить трансфертную стоимость.
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:07, ред.
Не хотелось бы терять но для игрока хороший вариант заявить о себе
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:56
С Фенером есть возможность поиграть в еврокубках, да и под руководством Моура можно поучиться
А в остальном лучше конечно провести ещё один качественный сезон в ЦСКА и дальше уже замахиваться на большее
ABir
ABir
вчера в 19:49
Для Кисляка было бы не плохо поиграть под руководством великого Маура, яркое пятно в биографии.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:30
Кисляку еще бы хотя бы один сезон поиграть в РПЛ...рано пока...
112910415
112910415
вчера в 19:29
Откажет Кисляк малоизвестному тренеру! )
drug01
drug01
вчера в 19:28
Он понимает толк!!!
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