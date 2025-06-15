Моуриньо лично заинтересован в покупке Кисляка

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вчера, 19:24

Главный тренер «Фенербахче» положительно отозвался о из московского ЦСКА .

По информации источника, турецкий клуб изучил условия потенциального трансфера российского футболиста и собирается сделать предложение. Моуриньо нравится универсальность игрока, его способность сыграть на нескольких позициях. При этом сам Кисляк в своём интервью заявлял, что ничего не знает об интересе со стороны «Фенербахче».