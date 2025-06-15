Моуриньо лично заинтересован в покупке Кисляка

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо положительно отозвался о Матвее Кисляке из московского ЦСКА.
По информации источника, турецкий клуб изучил условия потенциального трансфера российского футболиста и собирается сделать предложение. Моуриньо нравится универсальность игрока, его способность сыграть на нескольких позициях. При этом сам Кисляк в своём интервью заявлял, что ничего не знает об интересе со стороны «Фенербахче».
Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.
Да, не 74те вы парня всякими сплетнями. Эти источники спят и видят, что на место наших молодых, подающих хорошие надежды ребят, привезут за три копейки, третьесортных из африки и л.америки.
Да, не 74те вы парня всякими сплетнями. Эти источники спят и видят, что на место наших молодых, подающих хорошие надежды ребят, привезут за три копейки, третьесортных из африки и л.америки.
Не надо торопиться .
Не надо торопиться .
А в остальном лучше конечно провести ещё один качественный сезон в ЦСКА и дальше уже замахиваться на большее
А в остальном лучше конечно провести ещё один качественный сезон в ЦСКА и дальше уже замахиваться на большее