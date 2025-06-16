Отец Дениса Черышева рассказал о вариантах продолжения карьеры своего сына

Тренер Дмитрий Черышев, отец футболиста Дениса Черышева, прокомментировал вероятность перехода своего сына в Российскую Премьер-Лигу.
Денис никогда не играл в России. Но если он получит предложения из РПЛ, мы их будем рассматривать. Не будем отказываться от них. Его приоритеты? Продолжить карьеру в хорошем клубе. Но у него есть неплохие тренерские задатки. Он иногда смотрит матчи моих команд и обсуждает их со мной.
В мае 34-летний Денис Черышев покинул греческий «Паниониос» и сейчас находится без команды.