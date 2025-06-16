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Отец Дениса Черышева рассказал о вариантах продолжения карьеры своего сына

сегодня, 00:33

Тренер Дмитрий Черышев, отец футболиста Дениса Черышева, прокомментировал вероятность перехода своего сына в Российскую Премьер-Лигу.

Денис никогда не играл в России. Но если он получит предложения из РПЛ, мы их будем рассматривать. Не будем отказываться от них. Его приоритеты? Продолжить карьеру в хорошем клубе. Но у него есть неплохие тренерские задатки. Он иногда смотрит матчи моих команд и обсуждает их со мной.

В мае 34-летний Денис Черышев покинул греческий «Паниониос» и сейчас находится без команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:58
помощником тренера в ПФЛ подойдёт ?
galem72
galem72
сегодня в 09:12
Младший Черышев только в Сегунде что-то интересное показывал. Всё остальное время — тщетное топтание газона и бесконечная трата клубных бюджетов на своё лечение.
pu9fvnwhj4fg
pu9fvnwhj4fg
сегодня в 08:06
Уж слишком он травмоопасен, что бы брать, а потом лечить.
gb8b6uerx62n
gb8b6uerx62n
сегодня в 07:49
Пойдет по папиным стопам
sujykr8nz66d
sujykr8nz66d
сегодня в 05:11
Денис свое уже отыграл, можно попробовать во второй лиге, но там поля не для Дениса.
vhmya5ea3877
vhmya5ea3877
сегодня в 05:11
Ему уже в России только на мудиолигу надеяться можно
kv36yxfrazu4
kv36yxfrazu4
сегодня в 04:48
Пора уже тренировать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:11
Под занавес карьеры и Россия с РПЛ годный стали
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:00
Черышев? Какая еще РПЛ? Посмотри правде в глаза..
Гость
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