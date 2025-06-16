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Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче против ПСЖ

сегодня, 01:24
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил поражение своей команды в матче против «Пари Сен-Жермен».

Два разных тайма в одном матче. В первом у соперника было преимущество. Не столько в создании моментов, сколько в контроле игры. Они действовали решительно. Мы могли сравнять счёт после удара Гризманна, но они сразу же провели хорошую контратаку и забили нам второй гол. Соперник больше владел мячом, больше проявлял характер. В концовке встречи был удалён Ленгле, а ПСЖ грамотно воспользовался этим.

«Атлетико» проиграл «Пари Сен-Жермен» стартовый матч группового этапа Клубного чемпионата мира со счётом 0:4.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:54
Спасибо! Мне кажется в этом ПСЖ много от той классной Барсы. Может я и не прав
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 08:54, ред.
Не умеет человек проигрывать, ибо нет у Чоло самокритики. Ни в поле, ни на людях, ни с самим собой . Поэтому его внутренний - мозговой органчик всё время вторит, что всё было сделано правильно. Так бывает ? В его понимании да, причём всегда и везде.

В этом связи, собсно, большие победы его обходят стороной.
Incredulous
Incredulous ответ агент_Смит. (раскрыть)
сегодня в 08:16
Отлично! Значит все на равных правах. И это хорошо. Теперь главное, чтобы и в этой группе не появились клоны. А это не исключено.
Incredulous
Incredulous ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 08:14, ред.
Не только по статистике, по игре всё то же самое. Практически без шансов парижане проехали танком по матрасам. Причем, делая это в такой лёгкой, непринужденной манере, что создавалось впечатление, как будто ПСЖ играет в пол силы, особо не напрягаясь, с хорошим игровым запасом. Ну, а очередной "автобус" имени Симеоне был просто разобран на составляющие. Этот ПСЖ очень хорошо владеет мячом, и быстро двигается по полю, при этом высоко и плотно прессингуя соперника, а такие команды-автобусы как Атлетико, создают для парижан идеальные условия для этого, так как сами, добровольно отдают мяч сопернику. Идентичная ситуация была и с Интером в финале ЛЧ. И, кстати, удаление Ленгле уже особо никак не повлияло на игру, так что это отговорка Симеоне, чтобы хоть частично оправдать свой провал.
агент_Смит.
агент_Смит. ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:12
В группе без призов баллы начисляются просто за то, что вы есть))). Независимо от посещений, комментариев и прочего. Вы можете вести дискуссии или не заходить на сайт вообще. В любом случае вам будет даваться 2000 в сутки. Не больше и не меньше.
2cwdp9rr4989
2cwdp9rr4989
сегодня в 08:08
Просто попали под каток более классной команды.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:04
Приветствую! Подскажите, кто знает, а как в конкурсе прогнозов без призов начисляются балы, по той же системе, что и в стандартном КП, за посещение сайта, комментарии и т.д., или как-то иначе?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:50
Думал хоть гол матраса забьют но не судьба
p58bt3ypnsqs
p58bt3ypnsqs
сегодня в 07:07
Выхватили матрасники почти как принтер в финале ЛЧ
ABir
ABir
сегодня в 06:59
Просто ПСЖ сейчас на много сильнее соперников, и Кубок ЛЧ тому наглядное подтверждение.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:46
Жаль Альвареса, попал в команду , когда Симеоне вдруг потерялся в своем стиле.
112910415
112910415
сегодня в 05:34
это провал, брат !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:28
Судя по статистике, которую смотрел по ходу матча, то матрасов в газон планомерно вкатывали)))
q3hzx8yhrt4u
q3hzx8yhrt4u
сегодня в 05:25
Протон, ты бы как ведущий эксперт КП пересчитал текущее поголовье славновских клонов, ты ж такие вещи шибко любишь, а почтенной публике было бы весьма любопытно узнать истинные масштабы нашествия на сегодня (хотя понятно, что они плодятся ежедневно и к концу процесса подсчёта его итоги уже вполне могут стать неактуальными)
gfz389xkwznr
gfz389xkwznr
сегодня в 05:19
Оправдания какие-то неубедительные.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 04:58
Я вашу рубрику начал читать уже перед тем, как основные футбольные новости, уж больно интересно чем всё закончится. 🤔

Доброго утра всем и успехов!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:38
Счет на табло, точка
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:30
По мне так один каток
f4dwzyh24cc6
f4dwzyh24cc6
сегодня в 03:14, ред.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:32
    Что мешает ему смотреть на реальность без иллюзорной пелены?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ catal (раскрыть)
    сегодня в 02:15, ред.
    Он по ходу совсем не соображает, че городит.
    Потерялся мужик на жаре..., как, собсно, и его команда.
    catal
    catal ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:13
    Он называет быструю работу с мячом - решительностью и характером.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:37, ред.
    Порит чушь Семён, ибо не зрит в корень. Отсюда все его беды...

    Быстрее французы работают с мячом, отсюда у них и контроль игры и опасные моменты и голы. Омолаживать Атлетам надо состав, потому как молодые и резвые всегда стариков перебегают и навтыкают им..., при прочих равных.
    Гость
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