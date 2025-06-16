Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче против ПСЖ

Главный тренер мадридского «Атлетико» оценил поражение своей команды в матче против «Пари Сен-Жермен».

Два разных тайма в одном матче. В первом у соперника было преимущество. Не столько в создании моментов, сколько в контроле игры. Они действовали решительно. Мы могли сравнять счёт после удара Гризманна, но они сразу же провели хорошую контратаку и забили нам второй гол. Соперник больше владел мячом, больше проявлял характер. В концовке встречи был удалён Ленгле, а ПСЖ грамотно воспользовался этим.