ПСЖ продолжает громить. Теперь пал «Атлетико»

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сегодня, 01:04

Кажется, мадридцы не осознали, куда приехали.

Матч между «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико» должен был стать чем-то таким, о чем потом Джанни Инфантино рассказывал бы, защищая идею нынешнего формата Клубного ЧМ . Внушал бы всем, что это футбол уровня Лиги чемпионов. Оказалось, что такой там выдалась лишь вывеска. Действительно, ПСЖ и «Атлетико» в минувшем розыгрыше ЛЧ встречались. Тогда, кстати, «матрасники» в гостях победили со счетом 2:1. Но повторения не случилось. Топовые команды оказались как будто представителями совсем разных по уровню лиг.

Условия

Тут нужно метнуть пару стрел в сторону ФИФА . Конечно, только ленивый не будет этого делать по ходу Клубного ЧМ , пока турнир однозначно чем-то не порадует зрителей. В данном случае можно говорить об известной и распространенной претензии о том, что организация заточена только на деньги и никак не заботится о состоянии футболистов, вынужденных играть в сумасшедшем графике и лишенных теперь отпуска.

В ФИФА заявляют, что предпринимают все необходимые меры, чтобы поберечь игроков. И что мы видим? Игра между ПСЖ и «Атлетико», которые провели тяжелые изнурительные сезоны и имеют немало представителей в сборных, недавно игравших в паузе, назначается на полдень по местному времени. Причем в калифорнийской Пасадене, где в это время 34 градуса по Цельсию. В таких условиях солнечные и тепловые удары – не редкость. И если сейчас обошлось, то такая практика до добра не доведет.

Понятно желание сделать так, чтобы европейские зрители увидели этот матч в приемлемые часы. Хотя тут забота скорее о рекламных контрактах, чем о болельщиках. Но почему бы тогда не сыграть на восточном побережье США , с которым разница во времени не так велика, а жара не столь сильна? Выбран самый западный стадион, самое жаркое место и время для данного региона. Словом, ФИФА в своем стиле.

Тотальный контроль

А ПСЖ остался верен себе. Луис Энрике не стал никого беречь и жалеть, решив, что команда должна выжимать максимум из своих возможностей. Поэтому стартовый состав парижан оказался оптимальным, если не считать так и оставшихся на скамейке Усмана Дембеле и Брэдли Барколя. Все остальные главные боевые единицы вышли с первых минут. И сразу мы увидели тот самый ПСЖ , который громил в финале Лиги чемпионов «Интер» и вообще выглядел доминирующей силой в европейском футболе.

В первом тайме 74 процента времени мячом владел ПСЖ , а «Атлетико» его почти не видел. Девять ударов нанесли парижане, шесть из которых пришлись в створ, а два стали голевыми. У мадридцев всего три попытки, и одна оказалась точной – нанесенная в компенсированное время. Складывалось ощущение, что «Атлетико» так до конца и не поверил в то, что кто-то отнесется к Клубному ЧМ серьезно, как это сделал ПСЖ . Хотя состав мадридцев тоже был боевым. А вот отношение к игре – отнюдь нет. Испанская команда играла несобранно, много ошибалась, в атаке действовала бессвязно, прессинга вообще никакого не демонстрировала. Поэтому ей еще повезло пропустить только дважды до перерыва. У ПСЖ не было шквала голевых моментов, но виден был колоссальный запас прочности, с которым парижане работают.

В отсутствие Дембеле, который в своем современном стиле умеет заполнять многие зоны в атаке, больше свободы получили некоторые иные исполнители. Они пользовались тем, что заменивший Усмана Гонсалу Рамуш формально все-таки более классический центрфорвард. Поэтому такой вездесущностью не обладает. Но это с лихвой компенсировалось не только привычно динамичными Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ с Ашрафом Хакими, а еще и Нуну Мендешем, которому разрешили почаще смещаться в центр и бегать в атаку. Да и Фабиан Руис с Витиньей стали смелее заполнять зоны на переднем краю, что принесло им по голу как раз в первом тайме.

Упущенные возможности

В перерыве Диего Симеоне наверняка напомнил своим ребятам, что происходит на поле. Потому что как минимум в прессинге «Атлетико» во втором тайме заработал куда агрессивнее и увереннее. Это даже порой создавало проблемы парижанам. Но все же слишком часто мадридцы перебарщивали в этой своей заряженности. Чего стоят желтые карточки Коке, Анхеля Корреа и Рейнилду – они их получили в течение двух минут после выхода на замену. К слову, агрессия все-таки могла принести свои плоды «Атлетико». Например, в прессинге удалось организовать атаку, сделавшую было разрыв минимальным. Но VAR заметил нарушение у Коке на старте комбинации. Забей «Атлетико» чистый мяч, могли бы возникнуть варианты.

Впрочем, безответственность и грязная игра мадридцев сказывались даже тогда, когда они вроде бы выправлялись. Взять Клемана Лангле. К своим ошибкам защитник добавил еще и какие-то грубые фразы в адрес арбитра, за что получил вторую желтую карточку и удаление. Разве так относятся к делу в решающий момент? Мы уже не будем говорить про промах в упор от Александра Серлота – это у любого случается. Зато можно еще упомянуть совершенно безобразную игру в обороне на последних минутах. «Атлетико» буквально бросил играть, позволив ПСЖ даже свои сумбурные атаки в обновленном заменами составе довести до двух голов. Причем один из них забил 19-летний автор гола в финале Лиги чемпионов Сенни Маюлу с передачи 17-летнего Ибраима Мбайе.