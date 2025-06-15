Аршавин — о покере Гладышева в матче с Беларусью: «Он может гордиться»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России оценил покер российского нападающего в матче с Беларусью.

В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Харри Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу. Мало кому удаётся забить четыре мяча за сборную, гордость должна быть у игрока.