Аршавин — о покере Гладышева в матче с Беларусью: «Он может гордиться»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил покер российского нападающего Ярослава Гладышева в матче с Беларусью.
В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Харри Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу. Мало кому удаётся забить четыре мяча за сборную, гордость должна быть у игрока.
Россия обыграла Беларусь со счётом 4:1 благодаря четырём забитым мячам в исполнении Гладышева.