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Аршавин — о покере Гладышева в матче с Беларусью: «Он может гордиться»

вчера, 23:12
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил покер российского нападающего Ярослава Гладышева в матче с Беларусью.

В любом случае, когда ты играешь за национальную сборную и забил четыре гола… Если бы Харри Кейн забил сборной Люксембурга четыре, все газеты писали бы о том, какой великий Кейн. Никто не вспоминал бы, что Люксембургу. Мало кому удаётся забить четыре мяча за сборную, гордость должна быть у игрока.

Россия обыграла Беларусь со счётом 4:1 благодаря четырём забитым мячам в исполнении Гладышева.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 09:44
Кто играл в преферанс, знает, что бывает иногда, когда карта прёт. Вот и у Гладышева карта попёрла. Я не к тому, что Ярослав здесь ни при чём, но в футболе везение необходимо.
112910415
112910415
сегодня в 07:51
это парня окрылит !
2zxqnnttzg9q
2zxqnnttzg9q
сегодня в 05:48
Будем ждать следующего покера от Гладышева, надеюсь он не последний
fhd6gn66brjg
fhd6gn66brjg
сегодня в 05:24
Это, несомненно, останется в истории, не многим это дано.
drug01
drug01
вчера в 23:37
Только чтобы это было не случайно!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:33
Конечно Гладышев может гордиться своими голами. Да, этот покер влетел не в ворота Ливерпуля, но всё-таки их было четыре. Ярослав отлично сделал свою работу. Надеюсь, у него получится забивать и более серьёзным соперникам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:22
Любой игрок может гордиться таким достижением .
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