Компани — о разгроме «Окленд Сити»: «Мы играли по-серьёзному»

Главный тренер «Баварии» подвёл итоги первого матча группового этапа Клубного чемпионата мира против «Окленд Сити».

Работа выполнена. Мы играли по-серьёзному, сделали то, что должны были. Возможно, разница голов сыграет свою роль в этой группе, так что победа в десять мячей важна. Когда соперник глубоко обороняется, забить 10 голов – это не что-то само собой разумеющееся. Самым ярким моментом стало то, как вернулся после травмы Джамал Мусиала. Он нам поможет в оставшейся части турнира.