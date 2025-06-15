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Компани — о разгроме «Окленд Сити»: «Мы играли по-серьёзному»

вчера, 22:40
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)10 : 0Логотип футбольный клуб Окленд СитиОкленд СитиМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвёл итоги первого матча группового этапа Клубного чемпионата мира против «Окленд Сити».

Работа выполнена. Мы играли по-серьёзному, сделали то, что должны были. Возможно, разница голов сыграет свою роль в этой группе, так что победа в десять мячей важна. Когда соперник глубоко обороняется, забить 10 голов – это не что-то само собой разумеющееся. Самым ярким моментом стало то, как вернулся после травмы Джамал Мусиала. Он нам поможет в оставшейся части турнира.

«Бавария» разгромила «Окленд Сити» со счётом 10:0.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:55
зверская серьёзность тут всё же неуместна ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:51, ред.
Передайте там..., кто рядышком с Компани..., что самым ярким моментом было не возвращение Мусиала, а игра старика Мюллера, который в отличии от Кейна до сих пор ворота видит, партнёров и мяч.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:24
Похоже, что особенностью Клубного чемпионата мира по футболу может стать большое количество разгромных счетов в матчах между соперниками, находящихся на разных полюсах футбола. Мне кажется, что в нынешнем формате, не содействует популярности футбола. Компани зря гордится этим результатом.
Capral
Capral
вчера в 23:08
Да, самым ярким и важным событием явилось возвращение Мусиалы.
протон
протон
вчера в 22:48
Ну 10 мячей это правда оборона соперника 0 ударов
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:44
ждем ответной игры
4qhbz7zcajr6
4qhbz7zcajr6
вчера в 22:42
Настолько насколько соперник позволил
Гость
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