«Бавария» накидала 10 мячей новозеландским рабочим. Уникальный поединок на Клубном ЧМ

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вчера, 21:21

Матч с предысторией.

«Окленд Сити» – команда полупрофессионалов

На заре футбола профессионалов не было, все звезды первых сезонов в Англии и других странах ходили на работу. Спустя полтора столетия на Клубном ЧМ сыграла команда, состоящая из таких же работяг. После работы в Окленде из Новой Зеландии они находят силы на футбольные тренировки. Не стоит путать «Окленд Сити» с ФК «Окленд». Этот клуб основан в прошлом году и сразу заявился в чемпионат Австралии по футболу, где держится в середине таблицы.

«Окленд Сити» не может играть в соседнем турнире. Во-первых, и так непросто найти деньги на перелеты. Во-вторых, через чемпионат Австралии попадают в азиатскую Лигу чемпионов. У конфедерации, где участвуют клубы из Новой Зеландии, есть свой турнир, где полупрофессиональный «Окленд Сити» – король горы. Тринадцать из двадцати двух розыгрышей Лиги чемпионов ОФК выиграла именно эта команда. Сейчас у них серия из четырех трофеев.

Вместе с египетским «Аль-Ахли», который заставил нервничать команду Месси в матче открытия Клубного ЧМ , «Окленд Сити» держит мировой рекорд по количеству треблов в футболе. Четыре раза выигрывали самые престижные турниры, которые им только попадались. Новозеландцы избивают ребят из Папуа – Новой Гвинеи, а также забивают клубам из Фиджи и Французской Полинезии. Это как «Реал», играющий с клубами из Лихтенштейна.

За «Окленд Сити» выступают менеджеры, учителя, водители и торговцы газировкой. Одной из проблем для тренера Пола Поса стало время проведения турнира. В июне в Новой Зеландии пик одного из двух туристических сезонов. Некоторые футболисты «Окленд Сити» не смогли отпроситься с работы, поэтому не играют в США . А кто добрался на турнир – сразу пожалел, что жребий подсунул стартовый матч против безжалостной к аутсайдеру «Баварии» Компани.

«Бавария» не откажется от победы на Клубном ЧМ

У немцев заведено играть со скромными деревенскими клубами спарринги, поэтому у звезд «Баварии» в карьере есть поединки с сельскими клубами, над которыми они издевались и громили с неприличным счетом. Некоторые футболисты «Окленд Сити» неудачно пытались начать профессиональную карьеру в низших лигах Литвы, Германии и Нидерландов. Сегодня фактически провели поединок «Баварии» против сельского немецкого клуба. Результат на табло.

Для «Окленд Сити» Клубный ЧМ – это не только путешествие в США , но и шанс заработать денег. За само участие им выдадут 3,6 млн долларов, а любой сенсационный результат, в том числе ничья, будет оплачен дополнительно. С «Баварией» шансов не было, но в группе также «Бенфика» и «Бока Хуниорс». Скорее всего, бедняги из Новой Зеландии улетят домой после трёх поражений с неприличным счетом. Играть у своих ворот они не привыкли и не умеют.

Футболисты «Окленд Сити» в интервью говорили, что дома в основном атакуют, ведь соперники намного слабее. Сегодня «Бавария», для которой не будут лишними 125 миллионов евро за победу на Клубном мундиале, ещё до перерыва показала зубы. Немцы не спешили, не старались, Кейна разменяли на опеку центральными защитниками. Зато напарники Харри забивали гол за голом. Шесть мячей в первом тайме – печальный результат для новозеландцев.

Неуместно после такого поединка хвалить «Баварию». С «Окленд Сити» имел бы хорошие шансы на уверенную победу «Факел», вылетевший весной из РПЛ . Даже многие команды Медиалиги могли бы сыграть не хуже, чем новозеландский клуб рабочих. Ключевой ошибкой стала попытка выходить из обороны через короткий пас. Они привыкли так играть, но футболисты «Баварии» настолько быстрее, что стоя отнимали у соперников мяч и сразу начинали атаки.

Компани очень важно занять первое место в квартете

В первом раунде плей-офф победители соседних групп сыграют с командами, занявшими вторые места. То есть «Бавария», если команда Компани станет первой в квартете, должна избежать встречи с «Челси». Вряд ли лондонцы позволят себе неудачу, ведь у них в соперниках не «Бенфика» и «Бока Хуниорс», а парни из Мексики, Туниса и «Фламенго». Конечно, у Марески молодая команда, которая может подставить Энцо, но им тоже лучше не встречать «Баварию».

Компани сделал первый шаг к успеху, а дальше поболеет за ничью в поединке «Бенфики» и «Бока Хуниорс». Венсан против скромного соперника использовал почти основной состав, лишь Мусиала вышел на замену, но все равно успел сделать хет-трик. Хорошо размялись, ведь у Комана и Олисе дубли в первом тайме. Компани снял известных вингеров в перерыве, выдав игровую практику запасным футболистам. Приятно, что дважды забил Мюллер, а остальное не важно.

А если говорить про «Окленд Сити», то у них проблемой стал голкипер. Конор Трэйси похож на человека, который приготовит вам вкусный кофе, но вратарь из него слабый. На результат матча низкая квалификация игрока не повлияла, а вот разница мячей могла быть чуть меньше. Левша из Новой Зеландии ни по технике, ни по реакции, ни по настрою не подходит для турниров такого уровня. Аутсайдеру стоило схитрить и подписать на месяц профессионала.

Матч не получился, а сам турнир любопытный. Есть не только турнирная интрига. Клубы ведь нельзя посмотреть в формате сборных, когда за несколько недель проводят много матчей без нормальной паузы в рамках одного турнира. А на мундиале в США получится оценить физическую и моральную выносливость лучших команд своих континентов. «Бавария» начала в привычном ритме разгрома аутсайдера, вернулись мыслями к матчу с «Динамо».

Осенью разгромили хорватов из Загреба 9:2, а сегодня Компани хотел увидеть большую разницу мячей, ведь встречались клубы с разных футбольных планет. «Баварии» не было смысла зверствовать, но когда соперник дает в темпе вальса сделать шикарную разницу мячей на будущее, то надо этой щедростью пользоваться. Можно поблагодарить немцев, что не устраивали цирк и не жалели полупрофессионалов. «Окленд Сити» заслужил звонкие оплеухи.