Черчесов — о Дзюбе на чемпионате мира-2018: «Он пришёл голодным»

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы на чемпионате мира 2018 года.
На ЧМ‑2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в России, форвард сыграл пять матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.
Вы же помните Артёма перед Кубком конфедераций. Мы готовились, мы пообсуждали — его колено тревожило, ещё что‑то. Была возможность остаться, подлечить. Но у тренера задача не давить на него и не ругаться, а оставить чувство, что дверь открыта. Когда он перешёл из «Зенита» в Тулу, мы за ним следили. Тем более он шёл к Божовичу, с которым был в «Ростове». Я его с 18 лет знаю — со «Спартака», психологический портрет имелся его. Задача какая была: выдержать, вовремя сделать. Мы видели, в каком он состоянии пришёл — голодным. У нас тогда был основным Смолов, но уже в течение чемпионата он его вытеснил.
Внук прибегает к деду.
-Дед, ты с Буденным воевал?
-Да!
-Ну, расскажи что-нибудь.
-Ладно.Вот как сейчас помню.
Выезжаем в чистое поле; посмотрел напрово- б твою мать!
Посмотрел налево- мать твою б!
А дальше внучек ничего не помню...
Внук прибегает к деду.
-Дед, ты с Буденным воевал?
-Да!
-Ну, расскажи что-нибудь.
-Ладно.Вот как сейчас помню.
Выезжаем в чистое поле; посмотрел напрово- б твою мать!
Посмотрел налево- мать твою б!
А дальше внучек ничего не помню...