Черчесов — о Дзюбе на чемпионате мира-2018: «Он пришёл голодным»

Экс-главный тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» рассказал о состоянии нападающего на чемпионате мира 2018 года.

На ЧМ ‑2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в России, форвард сыграл пять матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Вы же помните Артёма перед Кубком конфедераций. Мы готовились, мы пообсуждали — его колено тревожило, ещё что‑то. Была возможность остаться, подлечить. Но у тренера задача не давить на него и не ругаться, а оставить чувство, что дверь открыта. Когда он перешёл из «Зенита» в Тулу, мы за ним следили. Тем более он шёл к Божовичу, с которым был в «Ростове». Я его с 18 лет знаю — со «Спартака», психологический портрет имелся его. Задача какая была: выдержать, вовремя сделать. Мы видели, в каком он состоянии пришёл — голодным. У нас тогда был основным Смолов, но уже в течение чемпионата он его вытеснил.