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Черчесов — о Дзюбе на чемпионате мира-2018: «Он пришёл голодным»

вчера, 14:50

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы на чемпионате мира 2018 года.

На ЧМ‑2018, который проходил с 14 июня по 15 июля в России, форвард сыграл пять матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Вы же помните Артёма перед Кубком конфедераций. Мы готовились, мы пообсуждали — его колено тревожило, ещё что‑то. Была возможность остаться, подлечить. Но у тренера задача не давить на него и не ругаться, а оставить чувство, что дверь открыта. Когда он перешёл из «Зенита» в Тулу, мы за ним следили. Тем более он шёл к Божовичу, с которым был в «Ростове». Я его с 18 лет знаю — со «Спартака», психологический портрет имелся его. Задача какая была: выдержать, вовремя сделать. Мы видели, в каком он состоянии пришёл — голодным. У нас тогда был основным Смолов, но уже в течение чемпионата он его вытеснил.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 18:50
Вспомнил анекдот с бородой.
Внук прибегает к деду.
-Дед, ты с Буденным воевал?
-Да!
-Ну, расскажи что-нибудь.
-Ладно.Вот как сейчас помню.
Выезжаем в чистое поле; посмотрел напрово- б твою мать!
Посмотрел налево- мать твою б!
А дальше внучек ничего не помню...
протон
протон
вчера в 17:53
Голоден был забивать как ногами, так и руками.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:12
Стас Ну прям психолог смотрю
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:23
Накормили?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:08
Он еще не наелся
Гость
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