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Мюллер: «„Бавария“ повеселилась в матче с „Окленд Сити“, несмотря на жару»

вчера, 21:49
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)10 : 0Логотип футбольный клуб Окленд СитиОкленд СитиМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги матча против «Окленд Сити».

Мы провели хороший и серьёзный матч, играли интенсивно. После каждого гола мы хотели забить ещё. И заслужили выиграть с такой разницей. Мы повеселились сегодня, несмотря на жару. Хороший стадион, отличное поле. Нам нужно продолжать в том же духе и дальше играть так же, как сегодня.

«Бавария» обыграла «Окленд Сити» со счётом 10:0 в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:06
вот и Мюллеру радость !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:53
Бавария конечно устроила порку Окленду !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:05
Двоякое чувство возникает после таких матчей. С одной стороны, турнир - есть турнир, новозеландцы видели и знали заранее на что шли и чем это всё может для закончится. А с другой стороны, на ум приходит матч в РПЛ двадцатого года в Сочи между местной командой, вышедшей в основном составе против пацанов из футбольного клуба Ростов, завершившийся тоже с двухзначным счётом, правда донская молодёжь тогда сумела забить гол престижа. Думаю и дальше картина будет не лучше, но всё же интересно, а смогут ли новозеландские любители в двух других играх группового этапа огорчить вратарей-профессионалов из Португалии и Аргентины.
Болейте за своих, а не против чужих!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:42
Здоровья, легенда, зажигай еще
протон
протон
вчера в 21:53
Зато самый инклюзивный турнир в истории
2ey8uasgknaj
2ey8uasgknaj
вчера в 21:51
Зачем такие матчи на клубном ЧМ
Гость
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