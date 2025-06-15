Мюллер: «„Бавария“ повеселилась в матче с „Окленд Сити“, несмотря на жару»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги матча против «Окленд Сити».
Мы провели хороший и серьёзный матч, играли интенсивно. После каждого гола мы хотели забить ещё. И заслужили выиграть с такой разницей. Мы повеселились сегодня, несмотря на жару. Хороший стадион, отличное поле. Нам нужно продолжать в том же духе и дальше играть так же, как сегодня.
«Бавария» обыграла «Окленд Сити» со счётом 10:0 в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!