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CAS обязал «Вест Хэм» выплатить компенсацию ЦСКА за Влашича

вчера, 13:54

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что «Вест Хэм» обязан выплатить ЦСКА 8,55 млн евро за трансфер полузащитника Николы Влашича в 2021 году. На данный момент хорват выступает за итальянский клуб «Торино».

Платёж должен быть осуществлён только после получения лицензии от OFSI (Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании) или после окончания действия санкционного режима, который позволит «Вест Хэму» выполнить выплату.

Если «Вест Хэм» не произведёт полную оплату (включая все начисленные проценты) в течение 45 дней, клубу будет запрещено регистрировать новых игроков как на национальном, так и на международном уровнях до полного погашения долга.

Максимальный срок запрета составляет три полных и последовательных трансферных окна. Если к окончанию этих трёх регистрационных периодов задолженность останется непогашенной, данное дело будет передано в Дисциплинарный комитет ФИФА по запросу.

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Все комментарии
8vetdysjpa8b
8vetdysjpa8b
вчера в 16:06
Так и замылят деньги ЦСКА.
Red blu
Red blu
вчера в 15:52
ПФК ЦСКА не принимает решение CAS и изучает возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии.
lotsman
lotsman
вчера в 14:55
Конечно выплатят. Когда нибудь, может быть, если не забудут к тому времени.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:32
Это значит, что ЦСКА ничего не получит. Ключевая фраза. "Платеж должен быть произведен после снятия санкционного режима". А это значит никогда. Приехали....
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
"Молотобойцы" - "Деньги на бочку"...)))
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