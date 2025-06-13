CAS обязал «Вест Хэм» выплатить компенсацию ЦСКА за Влашича

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вчера, 13:54

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) постановил, что «Вест Хэм» обязан выплатить ЦСКА 8,55 млн евро за трансфер полузащитника в 2021 году. На данный момент хорват выступает за итальянский клуб «Торино».

Платёж должен быть осуществлён только после получения лицензии от OFSI (Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании) или после окончания действия санкционного режима, который позволит «Вест Хэму» выполнить выплату.

Если «Вест Хэм» не произведёт полную оплату (включая все начисленные проценты) в течение 45 дней, клубу будет запрещено регистрировать новых игроков как на национальном, так и на международном уровнях до полного погашения долга.