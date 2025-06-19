«Шеффилд Уэнсдей» запретили покупать игроков до 2027 года

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сегодня, 01:07

Английская футбольная лига объявила, что на «Шеффилд Уэнсдей» наложен запрет на покупку игроков в течение трёх трансферных окон.

Санкция применена из-за просрочки платежей более чем на 30 дней в период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025.

В соответствии с правилами EFL, ограничение будет действовать в течение всего нынешнего трансферного окна и двух последующих (зима и лето 2026).

Клуб уведомил EFL о своём намерении подать апелляцию на это решение, которая будет рассмотрена в установленном порядке.

Кроме того, 3 июня 2025 года EFL выдвинула обвинения против клуба и его владельца Дейфона Чансири в связи с невыплатой заработной платы игрокам в марте и мае. Этот вопрос рассматривается независимой дисциплинарной комиссией.