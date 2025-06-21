Нико Ковач — о матче Клубного чемпионата мира: «Как будто в сауне побывал»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач подвёл итоги матча второго тура Клубного чемпионата мира против «Мамелоди Сандаунс».
Я вспотел, как будто только что вышел из сауны. Обеим командам было тяжело, но соперники к жаре хотя бы уже привыкли. Мы, конечно, показали не самую хорошую игру, но лучше сыграть сегодня было невозможно. Было слишком много простых ошибок, и всё определённо шло не так гладко. Но в итоге важно лишь то, что мы выиграли матч. Остальное не имеет значения.
«Боруссия» смогла победить «Мамелоди Сандаунс» со счётом 4:3. Дебютным для себя мячом в этой встрече отметился Джоб Беллингем.
Тут важно научиться контролировать воздушные потоки и направлять их в нужную сторону.
Тогда и эффект какой-никакой будет.
Такое моё мнение.
Тут важно научиться контролировать воздушные потоки и направлять их в нужную сторону.
Тогда и эффект какой-никакой будет.
Такое моё мнение.