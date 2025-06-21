 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиКлубный чемпионат мира 2025

Нико Ковач — о матче Клубного чемпионата мира: «Как будто в сауне побывал»

вчера, 23:17
Мамелоди СандаунсЛоготип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)3 : 4Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач подвёл итоги матча второго тура Клубного чемпионата мира против «Мамелоди Сандаунс».

Я вспотел, как будто только что вышел из сауны. Обеим командам было тяжело, но соперники к жаре хотя бы уже привыкли. Мы, конечно, показали не самую хорошую игру, но лучше сыграть сегодня было невозможно. Было слишком много простых ошибок, и всё определённо шло не так гладко. Но в итоге важно лишь то, что мы выиграли матч. Остальное не имеет значения.

«Боруссия» смогла победить «Мамелоди Сандаунс» со счётом 4:3. Дебютным для себя мячом в этой встрече отметился Джоб Беллингем.

Подписывайся в ВК
Все новости
Компани — о победе над «Бока Хуниорс»: «Нам удалось справиться с эмоциями»
Вчера, 21:09
Ветераны резвятся на Клубном чемпионате мира. Месси поймал кураж, Ди Мария и Отаменди тащат «Бенфику»
Вчера, 18:56Максим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Нойер: «„Бавария“ — один из фаворитов Клубного чемпионата мира»
Вчера, 18:22
Провал «Челси». Отдали матч «Фламенго», среди архитекторов камбэка – цель топ-клуба России
Вчера, 10:20Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Мареска — о поражении «Челси»: «Игра полностью изменилась за 6 минут»
Вчера, 00:34
Первые сенсации на Клубном чемпионате мира. Месси и «Ботафого» сбили спесь с европейцев
20 июняRoman Novikov в блоге Смотри ширеКомментарии2
 
Все комментарии
introvert pofigist
introvert pofigist ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:29
Сотрясание воздуха, в любом случае. мельницу раскручивает. А значит уже не бесполезно.
Тут важно научиться контролировать воздушные потоки и направлять их в нужную сторону.
Тогда и эффект какой-никакой будет.
Такое моё мнение.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 