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«Фламенго» обыграл «Челси» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 23:01
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Фламенго» со счётом 3:1 победил в матче второго тура Клубного чемпионата мира против «Челси».

На 13-й минуте первый гол забил полузащитник лондонцев Педру Нету. На 62-й форвард «Фламенго» Бруно Энрике счёт сравнял. Уже на 65-й «Фламенго» вышел вперёд благодаря голу Данило, а на 83-й Ян Уоллес установил окончательный счёт — 3:1. В составе «Челси» на 68-й минуте был удалён Николас Джексон.

После двух туров «Фламенго» идёт на первом месте в группе D, набрав 6 очков. У «Челси» осталось 3 очка, они идут вторыми.

Защитник Данило, забивший победный гол, перешёл в бразильский клуб в январе 2025 года из «Ювентуса».

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Все комментарии
ta3h8cyfpke4
ta3h8cyfpke4
сегодня в 05:52
Сейчас сезон отпусков, все отдыхают, а этим придумали турнир, так они и играют,с мыслями об отдыхе
агент_Смит.
агент_Смит.
сегодня в 04:40
Европа недооценивает южноамериканцев. А зря!
Capral
Capral ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
сегодня в 01:44
Это конечно шутка, но с другой стороны, с такими тренерами kak в Челси- трудно раскрыться молодому таланту...
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:24
Ну да ну да, Мудрик то тот ещё заводила был в Челси...
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 00:29
Думаю, бразильцы на этом турнире хороши. Приятно удивляют своей игрой. Молодцы!
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
Какой тренер такая игра халявщик
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 23:20
Фламенго хорош. Два гола как под копирку.
azkan
azkan
вчера в 23:15
Второй раз Жаксон подводит свою команду и оставляет Челси без напа доигрывать.
Палмер ноль и остальные тоже. Кайседо и Нето пусть 3 балла. Санчес может один балл. Может непривычная жара, но ужасная игра от Челси!
Фламенго цепкая и игра у них больше уже европейская. Фелиппе Луис, который кстати играл за Челси и становился чемпионом АПЛ, хорошо поставил игру команды.
Понравился Франко и конечно нап Фламенго Бруно Энрике. Вот это замена, а не этот ужасный Жаксон вместо Делапа!
По делу проиграли.
Capral
Capral
вчера в 23:12
Лихо конечно разделались с Челси. Вот нет Мудрика и некому команду завести. Ну и конечно, нигер- негодяй, так откровенно и умышленно въехать в ногу сопернику. Челси совсем не понравился- ни мысли, ни тактической схемы. Постепенно турнир приобретает определенный интерес, интригу. Ну посмотрим, должно быть интересно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:10, ред.
Фильтикультяпистый и пёстрый до посинения второй тайм получился.... где бразилы своей скоростью всё-таки низложили челсаков, которые думали напердяк как и в первом тайме на контрах нигеров ловить. Хрен вам, ребятушки! Бразилы не пальцем деланы и индивидуально они это показали, когда разыграли 2 первых гола шикарно - на ура.

P.S. Мареска..., как тот чувак.... которого посреди ночи разбудили, а зачем, не сказали.)) Флегматичная, а порой пофигистическая манерность тренера Челси, с одной стороны, бесит, а с другой, прикалывает.)
протон
протон
вчера в 23:08
Фламенго - лидер своего чемпионата, Челси - лидер по растратам своего чемпионата а результат малый. Вот исход игры. Клубный чемпионат хорош тем, что скаутам есть на что присмотрется, когда играют с грандами. А гранд ли вообще Челси? Можно сказать, Челси вату катали. как Реал с СА клубом? Возможно
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:03
Отправьте уже кто нибудь «тренера» Мареску обратно в Чемпионшип 😁 пусть и Джексона с собой прихватит, который в свой ДР выйдя на поле сразу решил удалиться.
Гость
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