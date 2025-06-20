«Фламенго» обыграл «Челси» в матче Клубного чемпионата мира

1750449674

вчера, 23:01

«Фламенго» со счётом 3:1 победил в матче второго тура Клубного чемпионата мира против «Челси».

На 13-й минуте первый гол забил полузащитник лондонцев Педру Нету. На 62-й форвард «Фламенго» Бруно Энрике счёт сравнял. Уже на 65-й «Фламенго» вышел вперёд благодаря голу Данило, а на 83-й Ян Уоллес установил окончательный счёт — 3:1. В составе «Челси» на 68-й минуте был удалён Николас Джексон.

После двух туров «Фламенго» идёт на первом месте в группе D, набрав 6 очков. У «Челси» осталось 3 очка, они идут вторыми.

Защитник Данило, забивший победный гол, перешёл в бразильский клуб в январе 2025 года из «Ювентуса».