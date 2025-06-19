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«Зальцбург» переиграл «Пачуку» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 08:28
ПачукаЛоготип футбольный клуб Пачука1 : 2Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

«Пачука» уступила «Зальцбургу» в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:2).

На 42-й минуте Оскар Глух вывел австрийскую команду вперед. На 56-й Брайан Гонсалес восстановил равенство в счете. Гол Карима Онисиво на 76-й принес «Зальцбургу» победу.

Стоит отметить, что матч прерывался из-за погодных условий на полтора часа.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:09
и это хорошо, и это правильно ! )
3sy2gg4jwzz7
3sy2gg4jwzz7
вчера в 10:10
Немножечко затянуась игра.
vjw5jz277q6r
vjw5jz277q6r
вчера в 09:23
Зальцбург с победой в матче Клубного чемпионата мира.
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:03
Доброго Здоровья, Ангел.
Неудивительно, ведь в европейских клубах, как правило играют все сильнейшие игроки мира.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:53
Зальцбург наверное больше хотел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:42
Радует, что Европа рулит...
Гость
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