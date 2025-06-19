«Зальцбург» переиграл «Пачуку» в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 08:28

«Пачука» уступила «Зальцбургу» в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (1:2).

На 42-й минуте Оскар Глух вывел австрийскую команду вперед. На 56-й Брайан Гонсалес восстановил равенство в счете. Гол Карима Онисиво на 76-й принес «Зальцбургу» победу.

Стоит отметить, что матч прерывался из-за погодных условий на полтора часа.