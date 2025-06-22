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Педру Нету: «Лучше играть на Клубном чемпионате мира, чем лежать на пляже»

сегодня, 00:41
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Игрок лондонского «Челси» Педру Нету высказался о Клубном чемпионате мира и подвёл итоги матча с «Фламенго» во втором туре группового этапа.

Честно говоря, в первом тайме «Фламенго» лучше контролировал мяч, хотя мы создавали больше моментов, чем они. Но после красной карточки во втором тайме игра была окончена.

На вопрос, что лучше — отдыхать в отпуске на пляже или играть матчи Клубного ЧМ, португалец ответил:

Лучше быть на поле, я на сто процентов уверен. Мы должны быть благодарны. Многие игроки хотели бы оказаться на нашем месте.

«Челси» уступил бразильскому «Фламенго» со счётом 1:3. На 68-й минуте был удалён форвард «синих» Николас Джексон.

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 14:28
Думаю, что Нету верно рассуждает. С таким отношением к делу он далеко пойдет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:56
Этот может и правда так думает…у него словно не разряжаемая батарейка.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:17
Ну а что он еще мог ответить.
Спросили бы его на пляже об этом или на яхте...
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:55
Молодец
Держи конфетку от дяди Инфантино
65qeyb4gprbb
65qeyb4gprbb
сегодня в 07:25
Кривит душой на камеру, скорее этот турнир выгоден хозяевам клубов, чтоб поправить свои финансовые дела , а не игрокам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:25
По сравнению с нашими пешеходами эти люди как будто двужильные. У них и матчей в полтора раза больше, и сейчас они играют, и потом сезон с кубками начнётся...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:00
Ну это как посмотреть после трудного сезона
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:49
Весьма спорное утверждение
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:41
Супер футбол для болельщиков всего мира...
протон
протон
сегодня в 01:15
Радость для зрителей, больше хорошего футбола это хорошо. Не нужно писать про посещаемость низкорейтинговых матчей в будни в рабочее время. Это вполне ожидаемо. Плейофф будет огонь
Гость
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