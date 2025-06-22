Педру Нету: «Лучше играть на Клубном чемпионате мира, чем лежать на пляже»

Игрок лондонского «Челси» Педру Нету высказался о Клубном чемпионате мира и подвёл итоги матча с «Фламенго» во втором туре группового этапа.
Честно говоря, в первом тайме «Фламенго» лучше контролировал мяч, хотя мы создавали больше моментов, чем они. Но после красной карточки во втором тайме игра была окончена.
На вопрос, что лучше — отдыхать в отпуске на пляже или играть матчи Клубного ЧМ, португалец ответил:
Лучше быть на поле, я на сто процентов уверен. Мы должны быть благодарны. Многие игроки хотели бы оказаться на нашем месте.
«Челси» уступил бразильскому «Фламенго» со счётом 1:3. На 68-й минуте был удалён форвард «синих» Николас Джексон.
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