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Хаби Алонсо: «Сегодня начнётся рок-н-ролл»

вчера, 09:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча во главе клуба. Сегодня мадридцы сыграют с «Аль-Хилялем» на групповой стадии Клубного чемпионата мира.

На турнир мы приехали несколько дней назад, и игроки уже понимают, где мы находимся. Мы продолжим тренироваться и с каждым днём будем чувствовать себя лучше. В команде появились новые люди, для всех подходящее время проявить себя. Сейчас я могу многое сказать, но сегодня начнётся рок-н-ролл, наступит момент истины. «Реал» в любом соревновании должен быть среди претендентов на победу. Мы приехали сюда с желанием побеждать.

Напомним, что испанец Хаби Алонсо официально возглавил «Реал» 25 мая 2025 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:14
Не знал.
Было время, больше слушал рок и блюз. Сейчас, и то изредка... Больше читаю.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:04
Аааааааааааааааааааааа, вот ты где, Санёк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Приветище, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я так и понял, что ты на даче. И долго, ты еще пробудешь?
Своё мнение про Карпина я уже высказал, причем неоднократно. Мне он очень нравится, именно как тренер, умеющий создавать коллектив единомышленников, умеющий читать соперников, находить их слабые точки и тд. Я надеюсь, Валера не подведет ожидания. У меня предчувствие, что у него должно получиться. Возможно не сразу, но уверен- результат должен быть.

Ну а сегодня, Реал, с новым тренером. Правда, соперник не самый выдающийся, но определенную пищу, думаю получим... Здоровье, так себе- по возрасту, но чтоб не хуже... Стараюсь держаться. У нас жара началась. Пока терпимо, но обещают повышение температуры. Ты смотри, не пропадай на долго.)))))))))))))))))))))))
Я на связи.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:52
...шлю пламенный привет своему одноклубнику со стажем! Вопрос, а Валера с фамилией по кличке говорухинского бандита тоже любит рок, н, ролл, также как люблю его Я,
старик Оззи, Хаби Алонсо..?! Витя, как здоровье, как настроение, Я по Соккеру скучаю, да и интернет на фазенде никакой! Всех приветствую!
112910415
112910415
вчера в 13:23
не сфальшивить бы
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:31
Мне очень интересно посмотреть на Аль Хиляль в игре с топ клубом. У них состав очень мощный, и игра хорошая, посмотрим на сколько слаба лига СА
Baggio R.
Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:44, ред.
У истоков рок-н-ролла как раз и были темнокожие афроамериканцы. Например, Чак Берри.
nhz9ye3zdy94
nhz9ye3zdy94
вчера в 10:40
Хорошее сравнение, посмотрим на деле
Capral
Capral
вчера в 10:34
Сарабанда- Гениальное произведение Генделя, но слушать очень тяжело... Когда первый раз прослушал, много лет назад, думал крыша поедет. Реквием Моцарта, при всём своём Величии, все же уступает Сарабанда по трагизму.
4nr9xu88sdnc
4nr9xu88sdnc
вчера в 10:23
Насчет рок-н-ролла громко сказано, а вот сарабанду исполнить обязаны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:49
Никогда не видел рок-н-ролл в исполнении чернокожих)))) как там не было, Винисиус исполнит ламбаду. Но Аль Хиляль запросто может саблей выкосит всю музыку)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:47
Галактикос просто обязан выигрывать Аль-Хиляль и без рок-н-ролла .
89ja23ck4zyv
89ja23ck4zyv
вчера в 09:43
главное чтобы не каталонский балет
ABir
ABir
вчера в 09:27
Хиляль однозначно должны обыгрывать
Barcelona
Barcelona
вчера в 09:26
Хаби, как бы струны не лопнули 🤣
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