Хаби Алонсо: «Сегодня начнётся рок-н-ролл»

Главный тренер мадридского «Реала» поделился ожиданиями от первого матча во главе клуба. Сегодня мадридцы сыграют с «Аль-Хилялем» на групповой стадии Клубного чемпионата мира.

На турнир мы приехали несколько дней назад, и игроки уже понимают, где мы находимся. Мы продолжим тренироваться и с каждым днём будем чувствовать себя лучше. В команде появились новые люди, для всех подходящее время проявить себя. Сейчас я могу многое сказать, но сегодня начнётся рок-н-ролл, наступит момент истины. «Реал» в любом соревновании должен быть среди претендентов на победу. Мы приехали сюда с желанием побеждать.