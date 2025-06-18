Хаби Алонсо: «Сегодня начнётся рок-н-ролл»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от первого матча во главе клуба. Сегодня мадридцы сыграют с «Аль-Хилялем» на групповой стадии Клубного чемпионата мира.
На турнир мы приехали несколько дней назад, и игроки уже понимают, где мы находимся. Мы продолжим тренироваться и с каждым днём будем чувствовать себя лучше. В команде появились новые люди, для всех подходящее время проявить себя. Сейчас я могу многое сказать, но сегодня начнётся рок-н-ролл, наступит момент истины. «Реал» в любом соревновании должен быть среди претендентов на победу. Мы приехали сюда с желанием побеждать.
Напомним, что испанец Хаби Алонсо официально возглавил «Реал» 25 мая 2025 года.
Было время, больше слушал рок и блюз. Сейчас, и то изредка... Больше читаю.
Было время, больше слушал рок и блюз. Сейчас, и то изредка... Больше читаю.
Я так и понял, что ты на даче. И долго, ты еще пробудешь?
Своё мнение про Карпина я уже высказал, причем неоднократно. Мне он очень нравится, именно как тренер, умеющий создавать коллектив единомышленников, умеющий читать соперников, находить их слабые точки и тд. Я надеюсь, Валера не подведет ожидания. У меня предчувствие, что у него должно получиться. Возможно не сразу, но уверен- результат должен быть.
Ну а сегодня, Реал, с новым тренером. Правда, соперник не самый выдающийся, но определенную пищу, думаю получим... Здоровье, так себе- по возрасту, но чтоб не хуже... Стараюсь держаться. У нас жара началась. Пока терпимо, но обещают повышение температуры. Ты смотри, не пропадай на долго.)))))))))))))))))))))))
Я на связи.
Я так и понял, что ты на даче. И долго, ты еще пробудешь?
Своё мнение про Карпина я уже высказал, причем неоднократно. Мне он очень нравится, именно как тренер, умеющий создавать коллектив единомышленников, умеющий читать соперников, находить их слабые точки и тд. Я надеюсь, Валера не подведет ожидания. У меня предчувствие, что у него должно получиться. Возможно не сразу, но уверен- результат должен быть.
Ну а сегодня, Реал, с новым тренером. Правда, соперник не самый выдающийся, но определенную пищу, думаю получим... Здоровье, так себе- по возрасту, но чтоб не хуже... Стараюсь держаться. У нас жара началась. Пока терпимо, но обещают повышение температуры. Ты смотри, не пропадай на долго.)))))))))))))))))))))))
Я на связи.
старик Оззи, Хаби Алонсо..?! Витя, как здоровье, как настроение, Я по Соккеру скучаю, да и интернет на фазенде никакой! Всех приветствую!
старик Оззи, Хаби Алонсо..?! Витя, как здоровье, как настроение, Я по Соккеру скучаю, да и интернет на фазенде никакой! Всех приветствую!