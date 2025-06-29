Месси: «Я не был счастлив в Париже»

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вчера, 09:43

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины высказался о проблемах с болельщиками во время своего пребывания в составе французского «Пари Сен-Жермен».

Это были два года, которыми я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться. С самого начала приём был очень тёплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе. Произошёл разрыв с большой частью болельщиков. Так всё сложилось, как это ранее происходило с Килианом Мбаппе и Неймаром тоже. Я знаю, что это такая манера поведения парижских фанатов.