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Месси: «Я не был счастлив в Париже»

вчера, 09:43
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о проблемах с болельщиками во время своего пребывания в составе французского «Пари Сен-Жермен».

Это были два года, которыми я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться. С самого начала приём был очень тёплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе. Произошёл разрыв с большой частью болельщиков. Так всё сложилось, как это ранее происходило с Килианом Мбаппе и Неймаром тоже. Я знаю, что это такая манера поведения парижских фанатов.

«Интер Майами» сейчас принимает участие в Клубном чемпионате мира. Благодаря выходу из группы клуб сыграет против ПСЖ в 1/8 финала.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 03:11, ред.
Цитата:
Издевательские баннеры о Лионеле Месси появились на игре «Интер Майами» с «ПСЖ».
Команда 38-летнего аргентинца уступила парижанам в 1/8 финала клубного ЧМ со счетом 0:4 и покинула турнир.
Матч проходил на стадионе в Атланте, куда фанаты местного клуба принесли баннер, изображающий лысого, беззубого Месси с седой бородой.

Перед стадионом фанаты ПСЖ вывесили плакат у входа в стадион "Messi : finally rid of the rude", "наконец мы избавились от этого быдла".
Не секрет, что Месси бычил всю карьеру в ПСЖ на болельщиков и поливал их оскорблениями за недовольство своей убогой игрой. Я понимаю теперь что такое "быдлоарг"... Хотя раньше как-то не обращал внимания...

Лично меня напрягает, что Месси получил золотой мяч в год, когда он опозорился в лиге чемпионов и на стадионе был освистываем фанатами, с оскорбительными баннерами в его честь, и при этом не из-за какого то "хейтинга" а исключительно по делу. Месси вел себя как настоящая дворовая гопота, не играл, хамил, пропускал тренировки и плевался в болельщиков. И ЗА ЭТО он получил ЗМ.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:59
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 14:16, ред.
    Вся проблема для Месси в ПСЖ была в том, что болельщики ПСЖ его не воспринимали как божество и не молились на него, как это было в Барселоне. В Париже для болельщиков он был просто игроком команды, на таких же правах как и остальные. И тут Лёня впервые в своей карьере столкнулся с таким непривычным для себя чувством, как ответственность за результат, за собственные действия на поле. Что, конечно, очень не понравилось бывшему царю Барселоны. Ведь в Каталонии было внегласное правило: за успехи команды хвалить в первую очередь Месси, а в провалах винить всех остальных, только не царя. Любая критика Месси - это было табу.

    Соответственно, в такой непривычной для аргентинца среде, где его святейшество были наглым образом спущены с небес, и переведены в статус обычного футболиста, который оказывается может ошибаться и делать что-то не так, он и не смог прижиться. И по-быстрому переехал в солнечную Флориду, где снова был возвращен в лик святых, и где нет наглых болельщиков, позволяющих себе критиковать и ставить под сомнение действия его величества.
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 13:30
    Тут же всё просто, о чём он... Куда Неймара ещё приплёл, который вечно травмировался, такие вложения были, болельщики ожидали больших побед, отсюда и отношение болельщиков. Все болельщики одинаковые, даже Трент из Ливерпуля спокойно не ушел, просто потому что за бесплатно...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:44
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      вчера в 12:40
      Месси ушел после чм-2022)))
      за псж еще бегали неймар и мбаппе....и ни одного кубка лиги чемпионов.
      ушли ней и черепаха, и тренер наконец получил все чтоб у него была команда.
      может, останься аргентинец один в париже без неймара и мбаппе,
      а тренер команды луис энрике, выиграл и лч....
      но не ты, и не я, и не остальные это не узнают.
      AKH
      AKH
      вчера в 11:42
      У чела не только морда тупая.
      qxfmnq9mg458
      qxfmnq9mg458
      вчера в 11:09
      Да то что ты позволял себе в Барселоне -ушло в небытие!!!
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 10:45
      В Париже никто не будет счастлив
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 10:40
      Месси не был счастлив в Париже? Из чего он фактически делает вывод, что ПСЖ плохой клуб, да и болельщики не очень? Правда к тому моменту Лионель и о Барселоне был не самого лучшего мнения... Когда Сине-гранатовые в поединке Лиги чемпионов проиграли Баварии с позорным счётом 2:8, Месси решил, что клуб мешает ему получать трофеи. Своей вины в болезненном результате аргентинец категорически не видел. А ведь Барселона, не смотря на жестокие финансовые проблемы, старалась угодить своему воспитаннику, подкладывала ему на тарелку последние жирные куски... Месси жрал и приговаривал: "Мало, мало!!!". Вот так любовь и закончилась
      2zfhsv8fd6yc
      2zfhsv8fd6yc
      вчера в 10:37
      Кто ему виноват,сам делал такой выбор, думал то только про деньги
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 10:24
      Бабло срубил, а теперь запел другие песни.
      А ведь после слёзной конференции об уходе из Барсы буквально на следующее утро он уже фоткался в самолёте на Париж в с улыбкой в 32 зуба и в футболке с надписью "Париж". Переобулся на ходу тогда.

      А то что не смог выиграть Лигу Чемпионов с таким серьёзным подбором игроков, так на себя пусть пеняет, турист. Конечно его начали освистывать. Как только ПСЖ избавился от этого балласта, они выиграли ЛЧ. Совпадение? Не думаю.
      Capral
      Capral
      вчера в 10:11
      Не удалось продать очередную тумбочку с клопами, вот и несчастный.
      🤭🤭🤭
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 09:59
      И не надо было переходить к фермерам)))
      Гость
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