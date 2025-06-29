Месси: «Я не был счастлив в Париже»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о проблемах с болельщиками во время своего пребывания в составе французского «Пари Сен-Жермен».
Это были два года, которыми я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться. С самого начала приём был очень тёплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе. Произошёл разрыв с большой частью болельщиков. Так всё сложилось, как это ранее происходило с Килианом Мбаппе и Неймаром тоже. Я знаю, что это такая манера поведения парижских фанатов.
«Интер Майами» сейчас принимает участие в Клубном чемпионате мира. Благодаря выходу из группы клуб сыграет против ПСЖ в 1/8 финала.
А ведь после слёзной конференции об уходе из Барсы буквально на следующее утро он уже фоткался в самолёте на Париж в с улыбкой в 32 зуба и в футболке с надписью "Париж". Переобулся на ходу тогда.
А то что не смог выиграть Лигу Чемпионов с таким серьёзным подбором игроков, так на себя пусть пеняет, турист. Конечно его начали освистывать. Как только ПСЖ избавился от этого балласта, они выиграли ЛЧ. Совпадение? Не думаю.
А ведь после слёзной конференции об уходе из Барсы буквально на следующее утро он уже фоткался в самолёте на Париж в с улыбкой в 32 зуба и в футболке с надписью "Париж". Переобулся на ходу тогда.
А то что не смог выиграть Лигу Чемпионов с таким серьёзным подбором игроков, так на себя пусть пеняет, турист. Конечно его начали освистывать. Как только ПСЖ избавился от этого балласта, они выиграли ЛЧ. Совпадение? Не думаю.
Соответственно, в такой непривычной для аргентинца среде, где его святейшество были наглым образом спущены с небес, и переведены в статус обычного футболиста, который оказывается может ошибаться и делать что-то не так, он и не смог прижиться. И по-быстрому переехал в солнечную Флориду, где снова был возвращен в лик святых, и где нет наглых болельщиков, позволяющих себе критиковать и ставить под сомнение действия его величества.
Соответственно, в такой непривычной для аргентинца среде, где его святейшество были наглым образом спущены с небес, и переведены в статус обычного футболиста, который оказывается может ошибаться и делать что-то не так, он и не смог прижиться. И по-быстрому переехал в солнечную Флориду, где снова был возвращен в лик святых, и где нет наглых болельщиков, позволяющих себе критиковать и ставить под сомнение действия его величества.