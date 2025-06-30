Гонсало Гарсия будет играть за основу «Реала», клуб не подпишет нападающего

1751232424

сегодня, 00:27

«Реал» не будет подписывать нападающего этим летом.

Как сообщается, вместо подписания нового форварда, в мадридском клубе приняли решение дать шанс в первой команде .

21-летний Гарсия является воспитанником «Реала». За основную команду он провёл 9 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.