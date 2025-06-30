 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Гонсало Гарсия будет играть за основу «Реала», клуб не подпишет нападающего

сегодня, 00:27

«Реал» не будет подписывать нападающего этим летом.

Как сообщается, вместо подписания нового форварда, в мадридском клубе приняли решение дать шанс в первой команде Гонсало Гарсие.

21-летний Гарсия является воспитанником «Реала». За основную команду он провёл 9 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиНападающий «Ромы» Абрахам перейдёт в «Бешикташ»
Сегодня, 00:08
Слухи«Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Удинезе»
Вчера, 23:30
СлухиЗащитник «Барселоны» Кристенсен не рассматривает варианты ухода из клуба
Вчера, 22:23
Слухи«Челси» и «Брайтон» согласовали трансфер Жоао Педро за 50 млн фунтов
Вчера, 21:30
СлухиСразу несколько клубов Бундеслиги хотят приобрести хавбека «Манчестер Сити»
Вчера, 20:14
Слухи«Арсенал» переключился на Экитике после неудач с другими нападающими
Вчера, 19:29
 
Все комментарии
catal
catal ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:52, ред.
Пока его карьера очень коротка и заключается в паре выходов на замену в 2 сезонах, плюс этот КЧМ. Но показатели этого напа впечатляющие.
11 ударов, 7 в створ, 3 гола. То есть он забивает гол в 27% ударов по воротам (сейчас у напов высших лиг от 15% до 20% считается "отлично").
Статистику ему поправляет матч кубка Испании с Леганесом 5 февраля 2025 года, единственный матч кубка в котором он играл. 1 удар 1 гол на 3 добавленной минуте он принес победу Реалу 3:2.
В пасе - 23 точных паса из 27, 85%.
Карьера короткая.
В общем пока что у него статистика очень солидная и даже скажем годная для сборной. Но играл мало, сезон покажет что это такое.
протон
протон
сегодня в 00:42
Ну это слишком «оптимистично». Гонсало конечно добротный футболист, но и порет он моментов весьма и весьма много. Да, у него есть хорошие данные, но для их развития ему нужна регулярная игровая практика и боюсь в Мадриде ему будет с этим весьма и весьма непросто. Поэтому ему стоит уйти в аренду или же Мадриду продать его с опцией обратного выкупа.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 