Гонсало Гарсия будет играть за основу «Реала», клуб не подпишет нападающего

«Реал» не будет подписывать нападающего этим летом.
Как сообщается, вместо подписания нового форварда, в мадридском клубе приняли решение дать шанс в первой команде Гонсало Гарсие.
21-летний Гарсия является воспитанником «Реала». За основную команду он провёл 9 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
11 ударов, 7 в створ, 3 гола. То есть он забивает гол в 27% ударов по воротам (сейчас у напов высших лиг от 15% до 20% считается "отлично").
Статистику ему поправляет матч кубка Испании с Леганесом 5 февраля 2025 года, единственный матч кубка в котором он играл. 1 удар 1 гол на 3 добавленной минуте он принес победу Реалу 3:2.
В пасе - 23 точных паса из 27, 85%.
Карьера короткая.
В общем пока что у него статистика очень солидная и даже скажем годная для сборной. Но играл мало, сезон покажет что это такое.
11 ударов, 7 в створ, 3 гола. То есть он забивает гол в 27% ударов по воротам (сейчас у напов высших лиг от 15% до 20% считается "отлично").
Статистику ему поправляет матч кубка Испании с Леганесом 5 февраля 2025 года, единственный матч кубка в котором он играл. 1 удар 1 гол на 3 добавленной минуте он принес победу Реалу 3:2.
В пасе - 23 точных паса из 27, 85%.
Карьера короткая.
В общем пока что у него статистика очень солидная и даже скажем годная для сборной. Но играл мало, сезон покажет что это такое.