Сразу несколько клубов Бундеслиги хотят приобрести хавбека «Манчестер Сити»

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вчера, 20:14

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» проявляют активный интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» . Также за игроком следят «Лейпциг», «Штутгарт» и «Айнтрахт».

«Горожане» готовы расстаться с 22-летним футболистом за сумму около 25 млн фунтов. Клуб также намерен включить в сделку опцию обратного выкупа и процент от будущей перепродажи игрока.