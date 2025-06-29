Сразу несколько клубов Бундеслиги хотят приобрести хавбека «Манчестер Сити»

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» проявляют активный интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Джеймсу Макати. Также за игроком следят «Лейпциг», «Штутгарт» и «Айнтрахт».
«Горожане» готовы расстаться с 22-летним футболистом за сумму около 25 млн фунтов. Клуб также намерен включить в сделку опцию обратного выкупа и процент от будущей перепродажи игрока.
раз не нужен Гвардиоле, как не был нужен Палмер, тогда лучше пробовать свои силы в другом клубе.
Бундеслига отличный вариант
раз не нужен Гвардиоле, как не был нужен Палмер, тогда лучше пробовать свои силы в другом клубе.
Бундеслига отличный вариант