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Сразу несколько клубов Бундеслиги хотят приобрести хавбека «Манчестер Сити»

вчера, 20:14

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» проявляют активный интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Джеймсу Макати. Также за игроком следят «Лейпциг», «Штутгарт» и «Айнтрахт».

«Горожане» готовы расстаться с 22-летним футболистом за сумму около 25 млн фунтов. Клуб также намерен включить в сделку опцию обратного выкупа и процент от будущей перепродажи игрока.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:26
Макати большой талант.
раз не нужен Гвардиоле, как не был нужен Палмер, тогда лучше пробовать свои силы в другом клубе.
Бундеслига отличный вариант
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:19
За такую сумму покупатели точно найдутся.
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